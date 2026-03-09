De aanstelling van Óscar García als opvolger van Fred Grim als interim-trainer van Ajax is een onbegrijpelijke keuze van Jordi Cruijff, zo stelt Arno Vermeulen bij Studio Voetbal. Het cv van de Spanjaard is volgens hem absoluut niet goed genoeg om de Amsterdammers te leiden. Vermeulen had liever gezien dat Cruijff een poging had gedaan bij Frank de Boer.

Grim werd dit weekend na de zoveelste slechte vertoning onder zijn leiding ontslagen als interim-trainer van Ajax. Cruijff stelde direct García aan als zijn opvolger, maar daarmee begaat de technisch directeur volgens Vermeulen een grote fout. Volgens de verslaggever is de Spanjaard namelijk geen goede trainer. “Hij is een vriend van Jordi, dat weten we. In de laatste tien jaar is hij zes keer voortijdig ontslagen. Soms gaat het een jaar redelijk, maar gaat hij er in november toch weer uit”, vat hij de carrière van García samen.

Vermeulen somt op dat de interim-trainer van Ajax met Celta de Vigo zeventiende is geworden, met Stade Reims twaalfde en met Leuven ook twaalfde. Wat hij niet benoemt, is dat García kampioen is geworden met Maccabi Tel Aviv en met Red Bull Salzburg twee kampioenschappen en twee bekers veroverde. “Als je kijkt naar de punten die hij haalt, dan zie je dat het er heel weinig zijn”, vervolgt de journalist. “Hij heeft een cv waarmee hij eigenlijk bij Jong Ajax niet eens terecht zou mogen komen. Hij is er gekomen omdat hij een vriend van Jordi is”, weet Vermeulen zeker.

Dat Cruijff zo veel macht heeft bij Ajax, vindt de chef voetbal van de NOS opmerkelijk. “Ze hebben met Mislintat de sleutels gegeven aan iemand die er niets van bakte. Bij Jordi weten we dat niet, maar hij krijgt helemaal de ruimte”, vergelijkt hij de situaties. “Er komen allemaal Spanjaarden naar Jong Ajax en die mogen nu allemaal mee naar Ajax. Je zet er een trainer neer die echt geen cv heeft en dat hij het waard is om bij Ajax aan de slag te gaan. Waarom bel je voor dat laatste stuk Frank de Boer niet?”, vraagt hij zich af.

'Cruijff mag niet zo tekeer gaan als Mislintat'

Waar Vermeulen Cruijff verwijt aan vriendjespolitiek te doen, sluit Guus Hiddink zich daar niet bij aan. “Je kunt je contacten gebruiken. Als je kennis hebt over een vak, dan kun je ze brengen. Ook als je ze heel goed kent”, stelt de voormalig trainer. Volgens hem gaat de vergelijking met Sven Mislintat ook totaal niet op. “Die kon uitgeven zonder dat hij werd geremd door de raad van commissarissen. Ik denk niet dat ze nu zulke gekke dingen gaan doen om een goede ploeg samen te stellen. Hij zal financieel niet zo tekeer mogen gaan als MIslintat. Ze zullen wat meer met de jeugd bezig gaan en hopelijk kunnen wat jongens de as vormen om de jeugd beter te maken.”