Mario Been reageert verbaasd op het nieuws dat Alfred Schreuder met Duitsland naar het WK gaat. De oud-trainer van onder meer FC Twente en Ajax is als assistent van bondscoach Julian Nagelsmann toegevoegd aan de technische staf van Die Mannschaft, zo werd dinsdag bekend.

Been maakte zelf het WK van 2006 mee, als assistent van Leo Beenhakker bij Trinidad & Tobago. De Soca Warriors openden het toernooi met een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden, maar strandden door 2-0 nederlagen tegen zowel Engeland als Paraguay in de groepsfase. Been had het desondanks voor geen goud willen missen: "Don Leo belde dat hij nog een veldtrainer nodig had, of ik dat leuk vond. Nou ja, ik had mijn koffer al klaarstaan en ik ben er naartoe gegaan. Dat is iets fantastisch om mee te maken", zegt de analist in het ESPN-programma Voetbalpraat.

"Daarom vond ik dit ook een ongelooflijk leuk iets", vervolgt Been. "Maar het verbaasde mij ook, eigenlijk. Om een Nederlandse assistent naar Duitsland te zien gaan. Dan denk je bij jezelf: hebben ze daar geen goeie Duitse assistenten? Maar hij heeft natuurlijk al bij Hoffenheim met hem (Nagelsmann, red.) gewerkt. Die was zo ongelooflijk enthousiast over hem, dat hij hem nu naar het Duitse elftal haalt", aldus Been.

'Rivaliteit tussen Nederland en Duitsland is inmiddels wel een beetje verdwenen'

"Het zit me niet lekker", grapt Kees Kwakman vervolgens als hem gevraagd wordt of het bij hem 'gevoelig ligt' dat Schreuder uitgerekend met Duitsland naar het WK gaat. De Volendammer denkt niet dat de rivaliteit tussen de buurlanden nog altijd zo beladen is als in de tweede helft van de vorige eeuw. "Dit is natuurlijk een kans, toen Mario naar Trinidad ging hoorde je ook niemand. Het is natuurlijk wel Nederland - Duitsland, maar ik bedoel: hij wordt assistent en zal hopelijk niet in beeld staan. Dit is een kans die hij niet kan laten lopen, dat snap ik. Dat het dan Duitsland is, dat is misschien een beetje gevoelig. Maar dat is ook wel heel ver in het verleden, die rivaliteit is toch ook wel een beetje verdwenen inmiddels", aldus Kwakman.