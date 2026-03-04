(33) ligt zwaar onder vuur in Duitsland na zijn krankzinnige overtreding tijdens de wedstrijd van Real Madrid tegen Getafe op maandagavond. De verdediger, die met zijn ploeg met 0-1 onderuit ging, zorgde voor verbijstering door zijn knie in het gezicht van tegenstander Diego Rico te planten terwijl deze op de grond lag. Hoewel de actie onbestraft bleef, is de kritiek vanuit zijn thuisland niet mals en wordt de positie van de mandekker in de nationale selectie voor het naderende WK openlijk in twijfel getrokken.

Het moment van Rüdiger zorgde voor een golf van verontwaardiging in de Duitse media, waarbij vooral de aard van de overtreding werd bekritiseerd. Terwijl de verdediger probeerde de bal te veroveren op Rico, ging hij ver over de schreef. Ondanks de ernst van het incident grepen de scheidsrechter en videoscheidsrechter niet (!) in.

Bild spreekt van een 'aanslag' op het veld

De Duitse krant Bild nam in een opiniestuk geen blad voor de mond over de actie van de Real Madrid-speler. "Het was geen harde overtreding: het was praktisch een aanslag", luidde het harde oordeel over het moment dat veel mensen met verbazing naar het scherm deed kijken. "Het liet iedereen sprakeloos achter", vervolgt het medium. De kritiek richt zich vooral op het feit dat Rüdiger zich op cruciale momenten niet lijkt te kunnen beheersen.

WK-deelname Rüdiger staat serieus ter discussie

De roep om Rüdiger thuis te laten voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt serieus besproken. In Duitsland is men van mening dat een speler die zijn emoties niet onder controle heeft, een gevaar vormt voor het teamproces tijdens een groot toernooi. "Hij kan zichzelf niet beheersen. Dat is niet iemand die je mee kunt nemen naar het WK", concludeert Bild in het opiniestuk. De krant wijst erop dat er voor Die Mannschaft genoeg alternatieven zijn die minder risicovol zijn.

Harde conclusie: 'Blijf thuis'

De lijst met controverses rondom Rüdiger, van provocerende gebaren tot schorsingen en het bespotten van tegenstanders, werd besproken door Bild. Voor veel critici is de maat nu vol. De algemene teneur in de Duitse sportpers is dat de verdediger zijn gedrag drastisch moet aanpassen als hij nog een toekomst wil hebben bij de nationale ploeg. De conclusie is dan ook onverbiddelijk: "Te veel van het slechte. En als je niet verandert, blijf je thuis".

Vind jij dat Antonio Rüdiger nog wel geselecteerd moet worden voor het Duitse nationale elftal? Laden... 77.8% Nee, zijn gebrek aan zelfbeheersing is een te groot risico. 8.9% Ja, hij blijft een van de beste verdedigers ondanks zijn gedrag. 7.4% Alleen als hij publiekelijk zijn excuses aanbiedt en beterschap belooft. 5.9% Dat hangt volledig af van zijn prestaties bij Real Madrid. 135 stemmen