Maurice Steijn vertrekt niet om financiële redenen bij Sparta Rotterdam, zo vertelt de 52-jarige trainer aan Voetbal International. Hoewel de club ver wilde gaan om de coach langer aan boord te houden, besloot Steijn uiteindelijk om zijn aflopende verbintenis niet te verlengen: "Het verhaal was gewoon prima, maar ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging."

Steijn werd in april 2022 voor het eerst aangesteld door Sparta. De trainer wist de club te behoeden voor degradatie en leidde Sparta in het seizoen daarop naar een indrukwekkende zesde plaats op de ranglijst. Daarmee wekte hij de interesse van Ajax, dat hem in de zomer van 2023 aanstelde. Het Amsterdamse avontuur van Steijn liep echter uit in een grote sof, uitmondend in een vertrek na nog geen vier maanden. Een jaar later keerde Steijn terug bij Sparta, waarmee hij afgelopen seizoen twaalfde werd. Op dit moment staan de Rotterdammers keurig zevende, waardoor deelname aan de play-offs om Europees voetbal lonkt. Steijn leek recent nog te hinten op een langer verblijf op Het Kasteel, maar afgelopen maandag werd bekend dat de trainer komende zomer vertrekt.

Afgelopen weekend, vlak voor het met 2-1 verloren duel bij sc Heerenveen, hakte Steijn naar eigen zeggen de knoop door om zijn verbintenis niet te verlengen: "Ik merkte gaandeweg de gesprekken dat ik steeds meer neigde naar dat het goed geweest was", vertelt hij aan VI. "We hebben vier prachtige jaren gehad, verdeeld over twee periodes. Twee keer op een moeilijk moment ingestapt en Sparta in de Eredivisie gehouden, daarna een keer zesde, nu staan we zevende. Er zijn voor tig miljoen spelers verkocht en we hebben spelers door laten breken. De club is in ontwikkeling, dan is het misschien ook wel een mooi moment om te zeggen dat ik toe ben aan een andere omgeving", aldus Steijn.

'Sparta staat mogelijk voor complete renovatie'

Sparta dreigt komende zomer een flink aantal basisspelers kwijt te raken. Zo keren huurlingen als Joël Drommel (PSV) en Vito van Crooij (N.E.C.) terug naar hun eigenlijke werkgevers, lopen onder meer Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano uit hun contract en bestaat er voor meerdere spelers die nog wél langer vastliggen de nodige interesse. "Het zou zomaar kunnen dat het een complete renovatie wordt", voorziet Steijn dan ook. Sparta kon hem echter wél garanderen dat er goede vervangers aangetrokken kunnen worden: "Als je ziet wat wij nu kunnen betalen aan transfersommen, dan zijn er veel mogelijkheden. Financieel zijn we heel gezond, er is voor veel geld aan spelers verkocht. Dus dat was geen issue; daarom vertrek ik niet."

'We gaan goed uit elkaar, mét opgeheven hoofd'

Bovendien was Sparta óók nog eens bereid om het contract van Steijn niet met één, zoals de laatste jaren gebruikelijk, maar zelfs met drie seizoenen te verlengen. "Op basis daarvan zijn we nog met elkaar in gesprek gegaan. Op het moment dat we met elkaar eruit zouden komen, wilde ik wel langer blijven. Het is verder ook helemaal niet over geld gegaan, maar vooral over contractduur en invulling van de spelersgroep en staf. Maar ook waar de club naartoe wil. Het verhaal was gewoon prima, maar ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. En zo mag het ook weleens zijn in de voetballerij, toch? Dat je goed uit elkaar gaat, mét opgeheven hoofd."

'FC Utrecht heeft nog niet gebeld'

Steijn geldt, samen met FC Volendam-trainer Rick Kruys, als 'prominente kandidaat' om Ron Jans komende zomer op te volgen bij FC Utrecht. De Domstedelingen hebben echter nog geen contact gezocht met Steijn of zijn zaakwaarnemer, zo bezweert de trainer zelf. Voor wat betreft zijn toekomst heeft hij één voorbehoud: Steijn wil niet meer buiten Europa werken. Een club in Nederland of een ander Europees land behoort dus wél tot de opties, maar ook een sabbatical sluit hij niet op voorhand uit.