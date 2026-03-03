FC Twente lijkt de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen voort te zetten zonder Paul Simonis (41). Hoewel de clubloze oefenmeester al geruime tijd werd genoemd als de belangrijkste kandidaat om het stokje over te nemen in Enschede, meldt analist René Wagelaar dat de keuze definitief niet op hem zal vallen. Dit ondanks eerdere gesprekken tussen Simonis en technisch directeur Erik ten Hag.

De situatie in Enschede is momenteel pikant. Onder leiding van John van den Brom presteert de ploeg uitstekend met een vijfde plaats in de Eredivisie, maar zijn contract loopt na dit seizoen af. Ten Hag, die sinds februari de technische touwtjes in handen heeft, weegt momenteel zijn opties af om de organisatie naar zijn hand te zetten. Waar Simonis lange tijd de topkandidaat leek, lijkt zijn naam nu van de lijst geschrapt.

Wagelaar brengt nieuws over positie Simonis

Artikel gaat verder onder video

In het programma VoetbalTijd liet Wagelaar weten dat de komst van Simonis van de baan is. "Ik heb gehoord dat als ze een nieuwe trainer zoeken, Simonis het niet wordt", vertelt de analist. "Jij weet dingen?", vraagt presentator Stéfan Leusink.

"Dat heb ik gehoord. Maar Simonis gaat het niet worden. Over Dick Lukkien heb ik nog niks gehoord", reageert Wagelaar.

"Het enige dat Ten Hag kan zeggen is: ik wil mijn eigen staf halen. Maar op basis van de resultaten kun je Van den Brom niet wegsturen. Maar Ten Hag gaat natuurlijk ook inhoudelijk kijken", vervolgt Wagelaar. De huidige trainer Van den Brom boekte onlangs nog een knappe 2-0 overwinning op Feyenoord, waardoor FC Twente ineens weer volop meedoet om plek drie.

Kortstondig avontuur in Duitsland

Simonis zit momenteel zonder club nadat zijn avontuur bij VfL Wolfsburg eerder dit jaar vroegtijdig ten einde kwam. Hij was daar slechts vier maanden in dienst voordat hij werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten in de Bundesliga en een vroege uitschakeling in de beker. Het was een schril contrast met zijn eerdere succes bij Go Ahead Eagles, waar hij in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer direct de KNVB Beker wist te winnen.

De trainersloopbaan van de 41-jarige Simonis begon in 2005 in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Daarna werkte hij als assistent-trainer bij zowel de Eagles als sc Heerenveen, alvorens hij in Deventer op eigen benen kwam te staan. Met het afvallen van Simonis blijft de vraag wie volgend seizoen voor de groep staat bij de Tukkers vooralsnog onbeantwoord.