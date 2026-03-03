'Ronaldo vlucht met privéjet uit Saudi-Arabië na bombardementen'

Volgens The Sun heeft de privéjet van Saudi‑Arabië verlaten en koers gezet richting Madrid, terwijl de spanningen in het Midden‑Oosten oplopen. De Bombardier Global Express‑jet van de Al‑Nassr‑aanvaller vertrok in de late avond uit Riyadh, na drone‑ en raketaanvallen op de Amerikaanse ambassade. The Sun meldt dat het onduidelijk is of Ronaldo zelf, zijn partner Georgina Rodríguez of zijn kinderen aan boord waren tijdens de vlucht naar Spanje.

De onrust in de regio volgt op een reeks aanvallen waarbij gebouwen en diplomatieke posten werden geraakt, wat ervoor heeft gezorgd dat meerdere buitenlandse burgers de regio verlaten of hun reizen aanpassen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens informatie van Flightradar24 vertrok de privéjet van Ronaldo rond 20.00 uur vanuit Riyad en landde het de volgende ochtend rond 01.00 uur in Madrid, een reis van bijna 7 uur. De vluchtgegevens tonen aan dat het privétoestel via het Egyptische luchtruim en over de Middellandse Zee vloog, voordat het in de Spaanse hoofdstad aan de grond ging.

Rio Ferdinand vertelt over angstige situatie in Dubai

Ook Ronaldo’s oud‑teamgenoot Rio Ferdinand heeft zich laten horen over de gespannen omstandigheden in het Midden‑Oosten. Ferdinand, die met zijn gezin in Dubai verblijft, beschrijft de afgelopen dagen als angstig en verontrustend.

“Het is beangstigend als je vliegtuigen en explosies hoort en je niet precies weet wat het is", zei Ferdinand, die vertelde dat hij samen met zijn familie in een soort lockdown‑situatie terechtkwam. “Het is als tijdens COVID, je probeert zo normaal mogelijk te blijven en het hoofdkantoor is je bunker geworden.”

Wedstrijd afgelast, onrust in voetbalwereld

Door de onveilige situatie zijn ook voetbalwedstrijden geraakt door de crisis. Zo is de wedstrijd van Al‑Nassr in de AFC Champions League afgelast vanwege de spanningen in de regio, wat betekent dat Ronaldo en zijn ploeg niet in actie kunnen komen terwijl de situatie onduidelijk blijft.

De onrust in het Midden‑Oosten raakt steeds meer aspecten van het dagelijkse leven, ook voor topsporters die in de regio wonen en werken, en zorgt voor onzekerheid over het vervolg van de sportagenda.