Live voetbal

'Ronaldo vlucht met privéjet uit Saudi-Arabië na bombardementen'

'Ronaldo vlucht met privéjet uit Saudi-Arabië na bombardementen'
Foto: © Imago
0 reacties
Silven Potters
3 maart 2026, 14:20

Volgens The Sun heeft de privéjet van Cristiano Ronaldo Saudi‑Arabië verlaten en koers gezet richting Madrid, terwijl de spanningen in het Midden‑Oosten oplopen. De Bombardier Global Express‑jet van de Al‑Nassr‑aanvaller vertrok in de late avond uit Riyadh, na drone‑ en raketaanvallen op de Amerikaanse ambassade. The Sun meldt dat het onduidelijk is of Ronaldo zelf, zijn partner Georgina Rodríguez of zijn kinderen aan boord waren tijdens de vlucht naar Spanje.

De onrust in de regio volgt op een reeks aanvallen waarbij gebouwen en diplomatieke posten werden geraakt, wat ervoor heeft gezorgd dat meerdere buitenlandse burgers de regio verlaten of hun reizen aanpassen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens informatie van Flightradar24 vertrok de privéjet van Ronaldo rond 20.00 uur vanuit Riyad en landde het de volgende ochtend rond 01.00 uur in Madrid, een reis van bijna 7 uur. De vluchtgegevens tonen aan dat het privétoestel via het Egyptische luchtruim en over de Middellandse Zee vloog, voordat het in de Spaanse hoofdstad aan de grond ging.

Rio Ferdinand vertelt over angstige situatie in Dubai

Ook Ronaldo’s oud‑teamgenoot Rio Ferdinand heeft zich laten horen over de gespannen omstandigheden in het Midden‑Oosten. Ferdinand, die met zijn gezin in Dubai verblijft, beschrijft de afgelopen dagen als angstig en verontrustend.

“Het is beangstigend als je vliegtuigen en explosies hoort en je niet precies weet wat het is", zei Ferdinand, die vertelde dat hij samen met zijn familie in een soort lockdown‑situatie terechtkwam. “Het is als tijdens COVID, je probeert zo normaal mogelijk te blijven en het hoofdkantoor is je bunker geworden.”

Wedstrijd afgelast, onrust in voetbalwereld

Door de onveilige situatie zijn ook voetbalwedstrijden geraakt door de crisis. Zo is de wedstrijd van Al‑Nassr in de AFC Champions League afgelast vanwege de spanningen in de regio, wat betekent dat Ronaldo en zijn ploeg niet in actie kunnen komen terwijl de situatie onduidelijk blijft.

De onrust in het Midden‑Oosten raakt steeds meer aspecten van het dagelijkse leven, ook voor topsporters die in de regio wonen en werken, en zorgt voor onzekerheid over het vervolg van de sportagenda.

➡️ Meer over Cristiano Ronaldo:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cristiano Ronaldo viert zijn treffer voor Portugal

Ronaldo stapt in bij Almería en breidt zijn voetbalimperium uit

  • do 26 februari, 13:00
  • 26 feb. 13:00
McClaren spreekt over ruzie Ten Hag en Ronaldo: ‘Continu strijd’

McClaren spreekt over ruzie Ten Hag en Ronaldo: ‘Continu strijd’

  • di 17 februari, 12:58
  • 17 feb. 12:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
22
21
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws