3 jaar na historische 13-0-afgang: wat is er veranderd bij FC Den Bosch?

FC Den Bosch beleefde precies drie jaar geleden de zwartste avond uit de clubgeschiedenis. Op 3 maart 2023 werd de ploeg in het MAC³PARK stadion met 13-0 vernederd door PEC Zwolle, een evenaring van de grootste nederlaag ooit in het Nederlandse betaald voetbal. Achteraf blijken die cijfers het resultaat van jarenlang wanbeleid, die voor de Bosschenaren gelukkig definitief achter de rug liggen.

7-0 bij rust en 13-0 na afloop. PEC Zwolle kende geen genade met het noodlijdende FC Den Bosch. “Op dit moment zijn wij niet betaald voetbal waardig. We staan niet op de rand van de afgrond, we liggen erin”, sprak clubicoon Danny Verbeek met pijn in het hart na afloop van het duel.

Artikel gaat verder onder video

De sportieve malaise kwam voort uit de wurggreep van de Amerikaanse Pacific Media Group, de aandeelhoudersgroep die FC Den Bosch bijna drie jaar in handen hield. Het is de zomer van 2021, en de Bosschenaren zijn op sterven na dood. Er moest een overname komen, anders viel de club om. Paul Conway en zijn partners stapten in bij FC Den Bosch, nadat zij eerder betrokken waren geweest bij clubs als Nancy, Barnsley en Oostende.

Overname mondt uit in nachtmerrie

In het eerste jaar wisten technisch manager Jan Gösgens en trainer Jack de Gier met een minimaal spelersbudget van minder dan een miljoen euro de club redelijk overeind te houden, en werd een elfde plaats in de competitie behaald. Het tweede jaar liep echter uit op een regelrecht rampjaar.

De Gier kreeg te horen dat zijn contract niet werd verlengd, en Gösgens kreeg met Yousuf Sajjad, oud-Arsenal-scout, een nieuwe technisch manager boven zich. In de praktijk leidde dit tot onrust binnen de club: conflicten tussen Sajjad en Conway, gecombineerd met het stopzetten van betalingen door enkele Amerikaanse partners, zorgden voor financiële onzekerheid en een arbitragezaak die FC Den Bosch uiteindelijk won.

De bestuurlijke onrust sijpelde steeds verder door op het veld. Het is een indirecte oorzaak van de 13-0-nederlaag in Zwolle, hoewel FC Den Bosch destijds ook te maken had met een volle ziekenboeg. De Gier werd direct ontslagen en ook Gösgens vertrok.

Ondanks de goede bedoelingen van Sajjad en nieuwe trainer Tomasz Kaczmarek bleef vooruitgang uit. Conway en enkele Amerikaanse partners weigerden structureel extra geld in de club te steken, waardoor investeringen in selectie en faciliteiten uitbleven. Dit zorgde voor voortdurende spanning tussen bestuur en technische staf en hield de club in een wurggreep. Pas na het vertrek van de Amerikaanse aandeelhouders en de verkoop van hun aandelen aan nieuwe eigenaren keerde er rust terug, waardoor FC Den Bosch de kans kreeg om het sportieve en bestuurlijke herstel daadwerkelijk vorm te geven.

Bestuurlijke stabiliteit na overname door Aziatische investeerders

Op bestuurlijk vlak is de club onherkenbaar vergeleken met drie jaar geleden. De Amerikaanse Pacific Media Group is niet langer de eigenaar; in april 2024 werd de club overgenomen door een groep Aziatische investeerders, waaronder Eric Li Ying en Eddie Tao, samen met de Bridge Football Group. Zij bezitten gezamenlijk 53 procent van de aandelen, terwijl lokale investeerders de overige 47 procent in handen hebben. De Stichting Behoud Betaald Voetbal 's-Hertogenbosch bewaakt met een 'Golden Share' de identiteit van de club.

Deze nieuwe structuur heeft voor de broodnodige rust gezorgd. De huidige aandeelhoudersstructuur voldoet volledig aan de licentie-eisen van de KNVB, wat essentieel is voor het voortbestaan van de Bosschenaren in het betaald voetbal.

Hoe presteert FC Den Bosch nu?

De nieuw ingeslagen weg leverde direct succes op voor FC Den Bosch. Onder leiding van technisch manager Bernard Schuiteman, algemeen directeur Tommie van Alphen en trainer David Nascimento behaalde de club vorig jaar de eerste periodetitel. Na een stabiel seizoen eindigde FC Den Bosch op plek negen. Een enorme verbetering ten opzichte van de twee jaren daarvoor, waarin de club twee keer op de negentiende plek eindigde.

In de play-offs reikte de ploeg tot de halve finale, waarin Telstar nipt te sterk bleek. Dit seizoen bezet FC Den Bosch een plek in de middenmoot: de tiende plaats. De club strijdt nog volop om een plek in de nacompetitie.

Ook op het gebied van uitgaande transfers is een positieve ontwikkeling zichtbaar in de hoofdstad van Noord-Brabant. De club verkocht in de zomer Byron Burgering (Almere), Stan Henderikx (Excelsior) en Rik Mulders (Cambuur) voor bij elkaar ongeveer 1,2 miljoen euro.

In de winterstop van dit seizoen lonkten er opnieuw miljoenen euro’s voor Den Bosch. Topscorer Kévin Monzialo stond in de belangstelling van onder meer Heracles en ADO, maar zij wilden niet voldoen aan een vraagprijs van één miljoen euro. In de zomer krijgt FC Den Bosch een herkansing om de aanvaller te verkopen. Bovendien stonden Mees Laros en Teun van Grunsven goed op de radar bij meerdere clubs.

Het moge duidelijk zijn: de vlag hangt er heel anders bij dan drie jaar geleden in De Vliert.