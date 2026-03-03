Correia gelooft in bekerfinale met Telstar: 'We kunnen iedereen weerstand bieden'

In een interview van Voetbal International blikt Anthony Correia vooruit naar de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ en bespreekt hij zijn seizoen met Telstar.

Na de 2-1-zege op Go Ahead Eagles in de kwartfinale lonkt een finaleplaats voor Telstar. De ploeg neemt het in Alkmaar op tegen AZ. Bij de laatste keer dat Telstar won van AZ, stond Correia zelf nog op het veld.

Hij herinnert zich een vrije trap van Silvan Inia in december 2002, tien minuten voor tijd. “We speelden in een defensief systeem, ik stond rechtsbuiten en had maar één opdracht: Tim de Cler tegenhouden. Later heb ik dat nog eens in een kroeg in Katwijk besproken. Het is iets wat ik in de voorbereiding aan de spelers wil laten zien.”

Hoog niveau tegen NAC

Na de 3-0 overwinning op NAC Breda is de verdediger extra tevreden: “Voor het eerst dit seizoen haalden we negentig minuten lang een hoog niveau. Vooral de slotfase van ons aanvallen ging echt goed. We creëerden grote kansen door zorgvuldig positiespel. Ik heb nog nooit zo relaxed op de bank gezeten.”

Collectieve kracht

“Ons collectief kan iedereen weerstand bieden", zegt Correia. “We hebben nu 21 punten en bij vrijwel elke wedstrijd het gevoel dat we hadden kunnen winnen. Promotie leek onmogelijk, net als gedurfd voetbal in de Eredivisie, en nu zijn we bijna bij de bekerfinale. Dat vind ik prachtig om te doen. We moeten spelen alsof elke wedstrijd onze laatste is.”

Hij prijst de inzet en energie van zijn ploeg: “De jacht op een verloren bal vind ik fantastisch. Mijn assistent Gertjan Tamerus vergelijkt dat met een zwerm bijen, een roedel wolven of een troep hyena’s. Zo werken wij samen als Witte Leeuwen. Iedere speler heeft zijn kwaliteit, maar het team is onze grootste kracht.”

Geruchten over AZ

Correia reageert op berichten over een mogelijke overstap: “AZ heeft me niet gebeld. Ik laat me er niet door afleiden. Gas geven met Telstar is het enige waar ik mee bezig ben.”