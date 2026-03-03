Live voetbal

Correia gelooft in bekerfinale met Telstar: 'We kunnen iedereen weerstand bieden'

Anthony Correia
Foto: © Imago
0 reacties
Silven Potters
3 maart 2026, 12:03   Bijgewerkt: 12:08

In een interview van Voetbal International blikt Anthony Correia vooruit naar de halve finale van de KNVB-beker tegen AZ en bespreekt hij zijn seizoen met Telstar.

Na de 2-1-zege op Go Ahead Eagles in de kwartfinale lonkt een finaleplaats voor Telstar. De ploeg neemt het in Alkmaar op tegen AZ. Bij de laatste keer dat Telstar won van AZ, stond Correia zelf nog op het veld.

Artikel gaat verder onder video

Hij herinnert zich een vrije trap van Silvan Inia in december 2002, tien minuten voor tijd. “We speelden in een defensief systeem, ik stond rechtsbuiten en had maar één opdracht: Tim de Cler tegenhouden. Later heb ik dat nog eens in een kroeg in Katwijk besproken. Het is iets wat ik in de voorbereiding aan de spelers wil laten zien.”

Hoog niveau tegen NAC

Na de 3-0 overwinning op NAC Breda is de verdediger extra tevreden: “Voor het eerst dit seizoen haalden we negentig minuten lang een hoog niveau. Vooral de slotfase van ons aanvallen ging echt goed. We creëerden grote kansen door zorgvuldig positiespel. Ik heb nog nooit zo relaxed op de bank gezeten.”

Collectieve kracht

“Ons collectief kan iedereen weerstand bieden", zegt Correia. “We hebben nu 21 punten en bij vrijwel elke wedstrijd het gevoel dat we hadden kunnen winnen. Promotie leek onmogelijk, net als gedurfd voetbal in de Eredivisie, en nu zijn we bijna bij de bekerfinale. Dat vind ik prachtig om te doen. We moeten spelen alsof elke wedstrijd onze laatste is.”

Hij prijst de inzet en energie van zijn ploeg: “De jacht op een verloren bal vind ik fantastisch. Mijn assistent Gertjan Tamerus vergelijkt dat met een zwerm bijen, een roedel wolven of een troep hyena’s. Zo werken wij samen als Witte Leeuwen. Iedere speler heeft zijn kwaliteit, maar het team is onze grootste kracht.”

Geruchten over AZ

Correia reageert op berichten over een mogelijke overstap: “AZ heeft me niet gebeld. Ik laat me er niet door afleiden. Gas geven met Telstar is het enige waar ik mee bezig ben.”

➡️ Meer over Telstar:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
AZ-speler Kees Smit

Smit beantwoordt agressief gedrag Van der Hoorn: geschorst tegen PSV

  • zo 1 maart, 20:14
  • 1 mrt. 20:14
  • 2
Ryan Metu van FC Groningen en Sergiño Dest van PSV

Toptalent Ryan Metu (17) verkiest FC Groningen boven Feyenoord en AZ

  • za 28 februari, 12:45
  • 28 feb. 12:45
  • 1
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Telstar

AZ
20:00
Telstar
Wordt gespeeld op 4 mrt. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anthony Correia

Anthony Correia
Telstar
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws