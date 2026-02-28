Ryan Metu (17) heeft zijn zinnen gezet op een contractverlenging bij FC Groningen, zo vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden. De linksbuiten geldt als een van de grootste talenten van de Trots van het Noorden en stond al in de belangstelling van Feyenoord en AZ. Toch lijkt Metu voorlopig bij Groningen te blijven.

Twee dagen geleden meldde journalist Stefan Bleeker dat Feyenoord en AZ Groningen wilden beroven van Metu. De aanvaller beschikt over een aflopend contract, waardoor de clubs al informeerden bij de Trots van het Noorden. AZ zou al langer interesse hebben in de linksbuiten, maar kreeg dus concurrentie uit Rotterdam-Zuid.

Metu: 'Feyenoord en AZ wilden me hebben, maar ik wil bij Groningen blijven'

Metu, die drie keer inviel bij de hoofdmacht van Groningen, verschaft tegenover het Dagblad van het Noorden duidelijkheid over zijn toekomst. “Ze (Feyenoord en AZ, red.) wilden me hebben, maar ik heb gezegd dat ik bij FC Groningen wil blijven. Mijn focus ligt op deze club”, aldus Metu.

De jongeling zinspeelt dus op een langer verblijf in de Euroborg: “Ik wil er niet te veel over zeggen, maar ik ben in gesprek met FC Groningen. Het gaat de goede kant op. Die verlenging komt er denk ik wel aan”, zegt hij.

Sinds winterstop in beeld bij Lukkien

Sinds de winterstop valt Metu op bij hoofdtrainer Dick Lukkien. De aanvaller mocht mee op trainingskamp en maakte daar een goede indruk. “Ik hoop dit seizoen veel te spelen en een keer een basisplaats te krijgen. Ondertussen wil ik hard blijven werken. Ik moet conditioneel beter worden, een hoger rendement richting het doel halen in doelpunten en assists, beter worden in het druk zetten en in het verdedigen”, aldus de zeventienjarige buitenspeler.