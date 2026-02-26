Arne Slot beleeft met Liverpool een seizoen met pieken en dalen. In een interview met Viaplay spreekt de Nederlandse trainer openhartig over de moeilijke fase, de fysieke ontwikkeling van zijn ploeg en de problemen bij standaardsituaties.

“De laatste achttien wedstrijden hebben we er maar twee verloren. Wel heel veel gelijk gespeeld”, aldus Slot. Toch blijft de slechte reeks uit het begin van het seizoen doorwerken. “Dan kom je constant terug op die wedstrijden waarin we zes, zeven, acht, ik weet niet eens hoeveel wedstrijden verloren. Daar hebben we nog steeds heel erg veel last van.”

Volgens Slot lag de kern van het probleem bij fitheid. Hij verwees daarbij naar zijn periode met Orkun Kökçü bij Feyenoord. “Toen ik met Kökçü ging werken, zag je na een half jaar tot een jaar een mega verschil in fitheid en in het volhouden van wedstrijden elke drie dagen”, aldus Slot. Diezelfde ontwikkeling ziet hij nu bij spelers die afgelopen zomer naar Liverpool kwamen.

Fysieker dan ooit

Volgens Slot is de competitie duidelijk veranderd. “De huidige Premier League is beter en beter en beter.” stelt hij. Vooral het fysieke aspect is toegenomen ten opzichte van vorig seizoen. “Het is enorm fysiek geworden in de vorm van standaardsituaties.”

Hij geeft daarbij een opvallend voorbeeld: “Vorig jaar maakte ik amper mee dat je bij een ingooi op veertig meter van je goal een minuut moest wachten voordat die genomen werd. Nu gebeurt dat wel, omdat iedereen naar voren gaat en er een hele tactiek op wordt aangepast.”

Slot wijst naar clubs als Arsenal als voorbeeld van effectiviteit bij dodespelmomenten en erkent dat Liverpool daarin tekortschiet. “Daar komen wij superslecht in uit. En niet gewoon slecht, maar echt slechter dan slecht kan bedenken.”

450 miljoen aan investeringen

Ook de investeringen komen ter sprake. Liverpool gaf afgelopen zomer ongeveer 450 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Toch nuanceert Slot dat bedrag. “Van de 450 miljoen die we hebben uitgegeven, denk ik dat ik maar over 250 miljoen structureel heb kunnen beschikken”, legt hij uit, doelend op blessures en spelers die nauwelijks inzetbaar waren.

Ondanks alles ziet Slot vooruitgang. Liverpool behoort volgens hem in expected goals tot de beste ploegen van de competitie. “Aanvallend en verdedigend zijn we nummer één in expected goals in de Premier League. Dus dat zegt wel dat we veel dingen goed doen hier. Maar een standaardsituatie niet."