Liverpool gaat op 25 mei, daags na de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen, de prestaties van trainer Arne Slot evalueren. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Indykaila op X. Zelfs als The Reds erin slagen om zich te kwalificeren voor Champions League-voetbal, is de Nederlander niet verzekerd van zijn baan, zo klinkt het.

Slot leidde Liverpool in zijn debuutseizoen op indrukwekkende wijze naar de landstitel. Afgelopen zomer gaven The Reds een fortuin uit aan een handvol nieuwe spelers, maar in zijn tweede jaar vallen de prestaties behoorlijk tegen. In de Premier League staat de regerend landskampioen na 27 van de 38 wedstrijden slechts zesde op de ranglijst, met een achterstand van zestien punten op koploper Arsenal. Bovendien werd Liverpool in oktober al uitgeschakeld in het toernooi om de EFL-Cup. Wel is de club nog actief in de FA Cup en de Champions League.

Dure aankopen als Florian Wirtz en Alexander Isak vallen vooralsnog behoorlijk tegen bij Liverpool. Daarnaast kwam Slot in december openlijk in botsing met sterspeler Mohamed Salah. Hoewel er destijds al volop werd gespeculeerd over een vroegtijdig ontslag, behield de clubleiding vooralsnog het vertrouwen in de Nederlander. Volgens Indykaila wordt de positie van Slot op maandag 25 mei geëvalueerd. Een dag eerder sluit Liverpool de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Brentford. Zelfs als Liverpool zich weet te plaatsen voor de Champions League, is Slot volgens het account niet zeker van zijn baan.

De evaluatie van Slot zal overigens ruim een week worden verschoven, naar dinsdag 2 juni, als Liverpool dit seizoen de finale van de Champions League weet te bereiken. Met achttien punten uit acht wedstrijden beëindigden The Reds de competitiefase van het miljardenbal op de derde plaats, waarmee rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales werd afgedwongen. In die ronde wacht een dubbele confrontatie met een winnaar van de tussenronde tussen Galatasaray en Juventus óf Club Brugge en Atlético Madrid.