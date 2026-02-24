Live voetbal

Joeri Heerkens teleurgesteld bij Ajax: 'Balen dat de keuze niet op jou valt'

Joeri Heerkens, keeper van Jong Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
24 februari 2026, 09:25

Joeri Heerkens baalt dat hij geen kans in het eerste elftal van Ajax lijkt te gaan krijgen nu Vítezslav Jaros de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Dat zegt de negentienjarige keeper van Jong Ajax maandagavond, na het doelpuntloze gelijkspel bij FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax nam Heerkens afgelopen zomer voor zo'n twee miljoen euro over van het Tsjechische Sparta Praag. De in Tsjechië opgegroeide keeper zit sindsdien geregeld op de bank bij het eerste, maar heeft zijn debuut nog niet mogen maken. Tegen Emmen maakte Heerkens voor de zestiende keer dit seizoen zijn opwachting in de Jong-ploeg en hield hij voor de derde keer 'de nul'.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste seizoenshelft moest Heerkens zowel Jaros als routinier Remko Pasveer boven zich dulden in het eerste. Pasveer keerde afgelopen winter echter terug bij zijn oude liefde, Heracles Almelo, terwijl Liverpool-huurling Jaros vorige week zijn kruisband scheurde. De Tsjech komt daardoor dit seizoen niet meer in actie voor Ajax. Afgelopen weekend was het echter niet Heerkens, maar winteraanwinst Maarten Paes die in het thuisduel met N.E.C. (1-1) onder de lat stond.

Voor Heerkens restte maandag dus de reis met Jong Ajax naar Emmen. Na afloop van de wedstrijd, die dus eindigde in een 0-0 gelijkspel, verschijnt de doelman voor de camera's van ESPN. Baalt Heerkens ervan dat hij na het wegvallen van Jaros geen kans heeft gekregen in het eerste elftal, is de vraag. "Ja, natuurlijk", reageert de keeper eerlijk. "Natuurlijk baal je dat die keuze niet op jou valt. Voor mij is het nu zaak om gewoon te doen wat ik de afgelopen weken en maanden aan het doen ben bij Jong, dan komt die kans vanzelf wel", aldus Heerkens.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • Gisteren, 09:17
  • Gisteren, 09:17
  • 7
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • Gisteren, 08:17
  • Gisteren, 08:17
  • 9
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 6
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.154 Reacties
945 Dagen lid
13.703 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat ze beiden niet erg lang bij Ajax zullen blijven. Denkelijk is Ajax op de achtergrond al bezig voor een goede keeper!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.154 Reacties
945 Dagen lid
13.703 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat ze beiden niet erg lang bij Ajax zullen blijven. Denkelijk is Ajax op de achtergrond al bezig voor een goede keeper!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joeri Heerkens

Joeri Heerkens
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 19 jaar (8 mei 2006)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
16
0
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Sparta
0
0
2024/2025
Sparta
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel