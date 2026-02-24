baalt dat hij geen kans in het eerste elftal van Ajax lijkt te gaan krijgen nu de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Dat zegt de negentienjarige keeper van Jong Ajax maandagavond, na het doelpuntloze gelijkspel bij FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax nam Heerkens afgelopen zomer voor zo'n twee miljoen euro over van het Tsjechische Sparta Praag. De in Tsjechië opgegroeide keeper zit sindsdien geregeld op de bank bij het eerste, maar heeft zijn debuut nog niet mogen maken. Tegen Emmen maakte Heerkens voor de zestiende keer dit seizoen zijn opwachting in de Jong-ploeg en hield hij voor de derde keer 'de nul'.

In de eerste seizoenshelft moest Heerkens zowel Jaros als routinier Remko Pasveer boven zich dulden in het eerste. Pasveer keerde afgelopen winter echter terug bij zijn oude liefde, Heracles Almelo, terwijl Liverpool-huurling Jaros vorige week zijn kruisband scheurde. De Tsjech komt daardoor dit seizoen niet meer in actie voor Ajax. Afgelopen weekend was het echter niet Heerkens, maar winteraanwinst Maarten Paes die in het thuisduel met N.E.C. (1-1) onder de lat stond.

Voor Heerkens restte maandag dus de reis met Jong Ajax naar Emmen. Na afloop van de wedstrijd, die dus eindigde in een 0-0 gelijkspel, verschijnt de doelman voor de camera's van ESPN. Baalt Heerkens ervan dat hij na het wegvallen van Jaros geen kans heeft gekregen in het eerste elftal, is de vraag. "Ja, natuurlijk", reageert de keeper eerlijk. "Natuurlijk baal je dat die keuze niet op jou valt. Voor mij is het nu zaak om gewoon te doen wat ik de afgelopen weken en maanden aan het doen ben bij Jong, dan komt die kans vanzelf wel", aldus Heerkens.