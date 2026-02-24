Live voetbal

Ajax schrijft zwarte cijfers: nettowinst van 16,4 miljoen euro

Menno Geelen
Foto: © Imago
Frank Hoekman
24 februari 2026, 08:54

Ajax heeft in de eerste helft van het seizoen 2025/26 een nettowinst van 16,4 miljoen euro gemaakt. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de Amsterdammers dinsdagochtend gepresenteerd hebben.

Over de eerste helft van vorig seizoen, 2024/25, noteerde Ajax nog een verlies van 15,9 miljoen euro. Dit jaar schrijft de club dus wél zwarte cijfers, ondanks het feit dat de kosten als gevolg van een hogere salarislast met tien procent gestegen zijn, naar 110,7 miljoen euro om precies te zijn. Daar staat echter tegenover dat de netto-omzet maar liefst achttien procent gestegen is, naar 110,6 miljoen euro.

Ajax haalde vooral veel meer inkomsten uit Europees voetbal. Vorig seizoen kwam de club uit in de Europa League, waarin nou eenmaal een stuk minder verdiend wordt dan in de Champions League waarvoor de Amsterdammers zich dit seizoen wél wisten te kwalificeren. Daarnaast werd op de transfermarkt een positief resultaat van 43,6 miljoen euro behaald, door de verkoop van onder meer Jorrel Hato (Chelsea), Brian Brobbey (Sunderland) en Carlos Forbs (Club Brugge). Ter vergelijking: een jaar geleden bedroeg het transferresultaat 'slechts' 5,6 miljoen euro.

Financiële tegenvallers

Ajax maakt in de halfjaarcijfers tevens melding van 'enkele financiële tegenvallers'. De club benoemt er twee: de compensatie voor de toeschouwers voor de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen én het ontslag van John Heitinga. Laatstgenoemde tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2027, maar werd op 6 november vorig jaar al op non-actief gezet.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Minimaal één ding klopt helemaal, namelijk niet in de rode cijfers. Nu maar verder afwachten!!

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

