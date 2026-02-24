Rafael van der Vaart zet zijn vraagtekens bij de voetballende kwaliteiten van . De kersverse aanwinst van Feyenoord moet het enkel hebben van zijn snelheid, analyseert de oud-international bij Rondo.

Sterling maakte afgelopen zondag zijn debuut voor Feyenoord. In het thuisduel met Telstar (2-1 winst) deed de Engelsman een halfuur mee. Het waren zijn eerste officiële speelminuten in bijna negen maanden tijd; in mei vorig jaar kwam de buitenspeler voor het laatst in actie, als huurspeler bij Arsenal. In zijn eerste minuten in het Feyenoord-shirt beperkte Sterling zich vooral tot weinig risicovolle passjes terug.

'Tegen de tijd dat Sterling fit is, is de competitie voorbij'

Artikel gaat verder onder video

Theo Janssen vraagt zich af of Sterling, die een contract tot het einde van het seizoen tekende bij Feyenoord, nog wel van waarde gaat zijn voor de Rotterdammers. "Hij heeft gewoon tijd nodig om überhaupt wedstrijdfit te worden en dan zijn acties weer te laten werken. Ik denk, als die jongen fit is, dan is de competitie voorbij", vreest de oud-middenvelder.

'Dat klinkt een beetje hard, maar het is wel de waarheid'

Van der Vaart haakt in: "Ik vond altijd al bij hem: hij heeft snelheid. Hij heeft niet echt een actie, maar hij heeft gewoon snelheid. Als dat wegvalt, dan kan hij ook bij Kozakken Boys niet mee. Dat klinkt een beetje hard, maar dat is wel de waarheid." Tegen Telstar hebben we de 'oude' Sterling in ieder geval nog niet aan het werk gezien, betoogt Van der Vaart: "Hij is volgens mij 31 (klopt, red.), je hoopt wel dat hij... Op een gegeven moment had hij de bal. Dan denk je 'zoek nou op', maar hij speelde hem meteen weer terug. Ik vind het heel lastig. Ik hoop het voor hem, want het is gewoon een hele goede speler geweest. Maar hij heeft wel echt zijn snelheid nodig."