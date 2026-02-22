Live voetbal 6

Brian Brobbey moet het flink ontgelden na dom weggegeven penalty

Brian Brobbey
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 februari 2026, 18:24

Sunderland heeft zondag voor de tweede keer op rij een thuisnederlaag geleden. Na het verlies tegen Liverpool was nu ook Fulham te sterk in het Stadium of Light: 1-3. Brian Brobbey luidde de nederlaag in met een dom weggegeven strafschop.

Na een doelpuntloze eerste helft brak Raúl Jiménez de wedstrijd open. De Mexicaan verschalkte Nederlander Robin Roefs en kopte Fulham op voorsprong. Vervolgens trok Brobbey de negatieve hoofdrol naar zich toe: de oud-spits van Ajax hield oud-ploeggenoot Calvin Bassey opzichtig vast en veroorzaakte een domme penalty. Deze werd benut door opnieuw Jiménez.

Artikel gaat verder onder video

Via een strafschop van Enzo Le Fée kwam Sunderland nog terug in de wedstrijd, maar in de slotfase besliste Alex Iwobi het duel definitief. Door de zege gaat Fulham voorbij Sunderland op de ranglijst van de Premier League.

Sunderland-fans boos op Brobbey

Sunderland-fans zijn na afloop erg teleurgesteld over de nieuwe thuisnederlaag. Onder hen moet Brobbey het flink ontgelden: “Brobbey heeft ons die wedstrijd gekost, een enorm belangrijk moment”, schrijft een boze fan. Diezelfde supporter doet er nog een schepje bovenop: “Hij zou dat shirt nooit meer moeten dragen.”

‘Ik heb genoeg gezien van Brobbey’ en ‘Goed gedaan Brobbey, ongelooflijk onnodig’, klinkt het nog meer op X. Onder dit artikel staat een bundeling van kritiek op Brobbey vanaf X.

Engelse media hard voor Brobbey

Ook de Engelse media zijn niet mals voor de Nederlander. “Hij heeft onnodig een penalty veroorzaakt met shirtje trekken”, schrijft RokerReport. Ook Sunderland Echo bekritiseert het optreden van Brobbey: “Hij werd gestraft voor een fout op Calvin Bassey.”

The Northern Echo stelt dat Brobbey “toeschouwer was in de eerste helft”. Het medium beoordeelt de wedstrijd van Brobbey met een vijf.

0 0 reacties
Reageren
Reacties

Sunderland - Fulham

Sunderland
1 - 3
Fulham
Vandaag gespeeld om 15:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Complete Stand

