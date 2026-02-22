Jeroen Zoet op scoreformulier: AZ wint subtopduel van Sparta

AZ heeft zich zondagavond gerevancheerd voor de Europese nederlaag tegen FC Noah. De wedstrijd in de subtop van de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam werd met 3-1 gewonnen, mede dankzij een assist van .

Na de Europese deceptie tegen FC Noah (1-0) moest AZ op jacht naar eerherstel voor het eigen publiek tegen Sparta Rotterdam. De bezoekende ploeg van Maurice Steijn stond bij de aanvang van de speelronde één punt boven de Alkmaarders. Een waar duel in de subtop van de Eredivisie dus, maar AZ-trainer Lee-Roy Echteld koos voor veel wijzigingen in zijn opstelling.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer Sven Mijnans en Kees Smit begonnen vanaf de bank, wat mogelijk te maken had met de Europese wedstrijd van donderdag. Vanaf daar zagen zij hoe AZ en Sparta het publiek allesbehalve vermaakten in het AFAS Stadion.

De kansen waren spaarzaam in de eerste helft, waardoor 0-0 een logische ruststand was. Een van de weinige opvallende momenten van de eerste helft was dat Wouter Goes al vroeg het veld moest verlaten wegens een blessure. Ook de afgekeurde goal van Peer Koopmeiners zal de samenvattingen vermoedelijk wel halen.

AZ wisselt dankzij ‘wisselspelers’

Pas toen de sterkhouders van de bank kwamen, begon het beter te lopen bij de Alkmaarders. Aanvoerder Mijnans stond nog geen vijf minuten in het veld en kopte de 1-0 tegen de touwen, op aangeven van Mateo Chavez. Smit, die direct na rust in het veld kwam, maakte in de 83ste minuut de 2-0, na een mooie dribbel. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld.

Maar niets bleek minder waar, want Sparta kon via invaller Milan Zonneveld snel iets terugdoen. De van Telstar gekomen spits schampte een voorzet van Casper Terho en kopte zodoende raak om de spanning terug te brengen.

Assist van Jeroen Zoet

Die spanning kwam er echter niet, want Parrott besliste het duel in de blessuretijd. Na een lange uittrap van doelman Jeroen Zoet bleef de spits kalm, oog-in-oog met Joël Drommel. Even later redde Zoet nog knap om de 3-2 van Zonneveld te voorkomen. Het bleef bij 3-1, waardoor AZ zich goed herpakt na de Europese blamage.