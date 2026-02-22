Live voetbal 6

Jeroen Zoet op scoreformulier: AZ wint subtopduel van Sparta

Ontlading bij Sven Mijnans
Foto: © Imago
22 februari 2026, 18:43   Bijgewerkt: 18:58

AZ heeft zich zondagavond gerevancheerd voor de Europese nederlaag tegen FC Noah. De wedstrijd in de subtop van de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam werd met 3-1 gewonnen, mede dankzij een assist van Jeroen Zoet.

Na de Europese deceptie tegen FC Noah (1-0) moest AZ op jacht naar eerherstel voor het eigen publiek tegen Sparta Rotterdam. De bezoekende ploeg van Maurice Steijn stond bij de aanvang van de speelronde één punt boven de Alkmaarders. Een waar duel in de subtop van de Eredivisie dus, maar AZ-trainer Lee-Roy Echteld koos voor veel wijzigingen in zijn opstelling.

Onder meer Sven Mijnans en Kees Smit begonnen vanaf de bank, wat mogelijk te maken had met de Europese wedstrijd van donderdag. Vanaf daar zagen zij hoe AZ en Sparta het publiek allesbehalve vermaakten in het AFAS Stadion.

De kansen waren spaarzaam in de eerste helft, waardoor 0-0 een logische ruststand was. Een van de weinige opvallende momenten van de eerste helft was dat Wouter Goes al vroeg het veld moest verlaten wegens een blessure. Ook de afgekeurde goal van Peer Koopmeiners zal de samenvattingen vermoedelijk wel halen.

AZ wisselt dankzij ‘wisselspelers’

Pas toen de sterkhouders van de bank kwamen, begon het beter te lopen bij de Alkmaarders. Aanvoerder Mijnans stond nog geen vijf minuten in het veld en kopte de 1-0 tegen de touwen, op aangeven van Mateo Chavez. Smit, die direct na rust in het veld kwam, maakte in de 83ste minuut de 2-0, na een mooie dribbel. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld.

Maar niets bleek minder waar, want Sparta kon via invaller Milan Zonneveld snel iets terugdoen. De van Telstar gekomen spits schampte een voorzet van Casper Terho en kopte zodoende raak om de spanning terug te brengen.

Assist van Jeroen Zoet

Die spanning kwam er echter niet, want Parrott besliste het duel in de blessuretijd. Na een lange uittrap van doelman Jeroen Zoet bleef de spits kalm, oog-in-oog met Joël Drommel. Even later redde Zoet nog knap om de 3-2 van Zonneveld te voorkomen. Het bleef bij 3-1, waardoor AZ zich goed herpakt na de Europese blamage.

AZ - Sparta

AZ
3 - 1
Sparta Rotterdam
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jeroen Zoet

Jeroen Zoet
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 35 jaar (6 jan. 1991)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
8
0
2024/2025
AZ
6
0
2023/2024
Spezia
25
0
2022/2023
Spezia
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38
7
Sparta
24
-9
37

Complete Stand

