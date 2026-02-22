Live voetbal 6

Maurice Steijn baalt door Goes: 'Toen hij erin stond, hadden we volledig controle'

Wouter Goes na zijn wissel
Foto: © Imago
22 februari 2026, 19:23   Bijgewerkt: 19:53

Maurice Steijn leed zondagavond een nederlaag met Sparta Rotterdam op bezoek bij AZ (3-1). In het subtopduel deden de Kasteelheren – zeker in het eerste halfuur – niet veel onder voor de Alkmaarders. Opmerkelijk is dat Steijn de wissel van Wouter Goes – die na een halfuur het veld moest verlaten – als nadelig beschouwt.

Goes kende een vervelende avond. De verdediger moest na een halfuur worden gewisseld wegens een (nog onbekende) blessure. Vlak daarvoor pakte de stopper zijn negende gele kaart van het seizoen, waardoor hij de volgende wedstrijd sowieso moet missen. Uit frustratie sloeg de jonge verdediger van AZ tijdens zijn aftocht tegen een deur.

Steijn analyseert de wedstrijd voor de camera van ESPN: “Ik denk dat je gelijkwaardig aan AZ bent geweest, qua veldspel en qua kansen. Ik denk dat wij de grootste kansen hebben gehad. Zonde, tot aan de goal van AZ hebben we de wedstrijd onder controle.”

Maurice Steijn baalt van wissel Goes

Interviewer Sjors Blaauw vraagt zich af of ‘het venijn hem in het eerste halfuur zat’, aangezien AZ op dat moment, mét Goes in de ploeg, nog met vijf verdedigers speelde. “Die wissel van Goes kwam ons eigenlijk slecht uit. Ik had liever gehad dat hij had blijven staan, want toen hadden wij de volledige controle over de wedstrijd”, zegt Steijn.

Na rust rekende AZ af met Sparta in een wedstrijd in de subtop van de Eredivisie. Na het inbrengen van Sven Mijnans en Kees Smit – die verantwoordelijk waren voor de 1-0 en 2-0 – waren de Alkmaarders uiteindelijk een maatje te groot voor Sparta. Het werd 3-1 in het AFAS Stadion.

