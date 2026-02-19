Wouter Goes kookt van woede in gesprek met Noa Vahle: ‘Ik raakte het helemaal kwijt’

is zwaar gefrustreerd na de 1-0 nederlaag van AZ in het heenduel met het Armeense FC Noah in de tussenronde van de Conference League. De 21-jarige verdediger van AZ zegt in gesprek met Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle dat hij zijn best doet om ‘geen domme antwoorden te geven’.

AZ speelde donderdagavond een draak van een wedstrijd in Armenië en liep uiteindelijk tegen een 1-0 nederlaag aan. Een doelpunt van Hovhannes Hambardzumyan kort na rust maakte het verschil tussen beide teams.

Artikel gaat verder onder video

“Als je zelf slordig bent, dan komen zij in de wedstrijd. Dat heb je vandaag ook gezien”, vat Goes de wedstrijd na afloop samen voor de camera van Ziggo Sport. “We zijn eigenlijk gewoon de betere ploeg, maar waren een paar momenten niet scherp. Daar loeren zij op.”

Vahle vraagt zich af hoe de sfeer na afloop was in de kleedkamer van AZ. “In het begin gaat het er hard aan toe, maar daarna wordt het wel rustig, want je hebt gewoon nog een kans”, antwoordt Goes, doelend op de return van volgende week in Alkmaar. “Er is nog niks aan de hand. Dat voel ik ook zo. Het eerste halfuur voelde het eigenlijk heel goed aan. Maar soms is één kans genoeg.”

“We werken eraan, maar het is zo lastig om daar de vinger op te leggen”, zegt Goes over de inspanningen van AZ om het tij te keren. “Het enige wat we kunnen doen, is gewoon doorgaan en strijden voor een goed resultaat.”

Goes erkent dat hij op zijn tong moet bijten: “Er heerst alleen maar frustratie na afloop. Ik kan nu ook wel domme antwoorden gaan geven, maar ik probeer een beetje netjes te blijven. Ik ben eigenlijk heel erg gefrustreerd, maar ik probeer dat iets rustiger te houden.”

Goes geeft tot slot aan dat de gele kaart die hij in de 68ste minuut kreeg van scheidsrechter Orel Grinfeeld, na een overtreding op tegenstander Gustavo Sangaré, er behoorlijk in hakte bij hem. “Toen raakte ik het echt helemaal kwijt. Ik mag niet praten over de scheids, maar ik werd er wel helemaal gek van. Dat moet ik zelf ook beter doen, maar ik liet me verleiden tot randzaken. Die gele kaart bleef te veel in mijn hoofd zitten”, aldus Goes.

Wouter Goes door het lint na FC Noah - AZ

Goes liet zich overigens ook nog het laatste fluitsignaal nog even gaan. AZ dacht in de zevende minuut van de blessuretijd nog een hoekschop te mogen nemen, maar daar stak Grinfeeld een stokje voor. De arbiter uit Israël floot meteen voor het einde van de wedstrijd en wees gedecideerd naar zijn horloge, toen een aantal spelers van AZ verhaal kwam halen. Onder anderen Goes reageerde woest.