(34) heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, zo maakt hij duidelijk in het Eindhovens Dagblad. De oud-verdediger zat sinds afgelopen zomer zonder club. De Fransman keert nu terug bij PSV, waar hij aansluit bij de technische staf van het Onder 16-elftal.

Isimat-Mirin streek in de zomer van 2014 neer in Eindhoven, toen hij overkwam van AS Monaco. In 4,5 jaar in het Philips Stadion groeide de mandekker uit tot publiekslieveling. In de winter van 2019 maakte hij de stap naar Besiktas, waarna hij via Toulouse, Kansas City en Vitesse bij het Griekse Kallithea terechtkwam. Daar vertrok hij afgelopen zomer na een seizoen transfervrij.

De voormalig voetballer hoopte afgelopen winter nog bij een nieuwe club aan de slag te kunnen, maar dat kwam er niet meer van. “Er hebben veel mensen geïnformeerd”, laat hij weten aan de regionale krant. Isimat-Mirin heeft vorig jaar veel meegetraind bij Jong PSV en een goed beeld van de jeugdopleiding gekregen, waardoor hij heeft besloten om daar iets voor zijn voormalig club te gaan doen.

Isimat-Mirin is nu per direct toegevoegd aan de technische staf van PSV Onder 16. De Fransman heeft zelf enorm veel zin in zijn nieuwe baan, maar gaat het voetballen wel missen. “Maar het is voor mij een enorme eer om bij PSV actief te blijven. Ik heb altijd gehoopt om hier weer terug te komen en dit is het goede moment. Ik kreeg er vandaag al veel vragen over en iedereen mag weten dat ik nu officieel gestopt ben. Zelf gebruik ik geen sociale media, dus het is prima dat het zo naar buiten komt”, besluit hij.