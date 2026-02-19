Live voetbal

Isimat-Mirin (34) stopt met profvoetbal en keert per direct terug bij PSV

Nicolas Isimat-Mirin bij PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 februari 2026, 23:09

Nicolas Isimat-Mirin (34) heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, zo maakt hij duidelijk in het Eindhovens Dagblad. De oud-verdediger zat sinds afgelopen zomer zonder club. De Fransman keert nu terug bij PSV, waar hij aansluit bij de technische staf van het Onder 16-elftal.

Isimat-Mirin streek in de zomer van 2014 neer in Eindhoven, toen hij overkwam van AS Monaco. In 4,5 jaar in het Philips Stadion groeide de mandekker uit tot publiekslieveling. In de winter van 2019 maakte hij de stap naar Besiktas, waarna hij via Toulouse, Kansas City en Vitesse bij het Griekse Kallithea terechtkwam. Daar vertrok hij afgelopen zomer na een seizoen transfervrij.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig voetballer hoopte afgelopen winter nog bij een nieuwe club aan de slag te kunnen, maar dat kwam er niet meer van. “Er hebben veel mensen geïnformeerd”, laat hij weten aan de regionale krant. Isimat-Mirin heeft vorig jaar veel meegetraind bij Jong PSV en een goed beeld van de jeugdopleiding gekregen, waardoor hij heeft besloten om daar iets voor zijn voormalig club te gaan doen.

Isimat-Mirin is nu per direct toegevoegd aan de technische staf van PSV Onder 16. De Fransman heeft zelf enorm veel zin in zijn nieuwe baan, maar gaat het voetballen wel missen. “Maar het is voor mij een enorme eer om bij PSV actief te blijven. Ik heb altijd gehoopt om hier weer terug te komen en dit is het goede moment. Ik kreeg er vandaag al veel vragen over en iedereen mag weten dat ik nu officieel gestopt ben. Zelf gebruik ik geen sociale media, dus het is prima dat het zo naar buiten komt”, besluit hij.

➡️ Meer PSV nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
SPANEC

KNVB reageert op commotie rond Sparta - NEC, geen uitstel Ajax - NEC

  • di 17 februari, 10:16
  • 17 feb. 10:16
  • 7
Zinchenko

Ajax-verdediger Zinchenko is de rest van het seizoen uitgeschakeld

  • ma 16 februari, 15:35
  • 16 feb. 15:35
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nicolas Isimat-Mirin

Nicolas Isimat-Mirin
Leeftijd: 34 jaar (15 nov. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Kallithea
19
2
2023/2024
Vitesse
27
1
2022/2023
Vitesse
16
0
2022
Sporting KC
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel