Targhalline ontvangt bloemen van Go Ahead Eagles na forse overtreding

Oussama Targhalline
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 februari 2026, 21:19

Oussama Targhalline heeft een bos bloemen ontvangen van Go Ahead Eagles, zo deelt de middenvelder van Feyenoord op Instagram. De Marokkaan liep zondag een ogenschijnlijk ernstige blessure op na een stevige overtreding van Thibo Baeten.

Feyenoord nam het afgelopen weekend in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles (1-0). Na een kwartier spelen kwamen de bezoekers met een man minder te staan, nadat Baeten zijn voet vol in de kuit van Targhalline plantte. De controleur was aangeslagen en moest zich laten wisselen. Terwijl hij het veld verliet, kon hij zijn rechterbeen niet belasten.

Baeten voelde zich schuldig na zijn stevige overtreding, waar hij een schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk voor kreeg. De Belgische aanvaller meldde zich nog tijdens de wedstrijd in de kleedkamer om zijn excuses aan te bieden. Donderdag heeft Targhalline ook nog een bos bloemen ontvangen vanuit Deventer. “Dankjewel Go Ahead Eagels. Ik wens jullie een goed einde van het seizoen”, schrijft de middenvelder in zijn Story.

Het is niet duidelijk wat voor blessure Targhalline precies heeft opgelopen. Feyenoord zal voortaan namelijk geen mededelingen meer doen over de aard en de duur van blessures, zo wist Rijnmond afgelopen week te melden. Volgens Rutger Vinke is uit scans echter gebleken dat Targhalline dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Instagram-post Oussama Targhalline
© Instagram @targhaoussama / Realtimes

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
1 - 0
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 15 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Oussama Targhalline

Oussama Targhalline
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (20 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
2
2024/2025
Le Havre
14
0
2024/2025
Feyenoord
6
0
2023/2024
Le Havre
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

