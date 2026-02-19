heeft een bos bloemen ontvangen van Go Ahead Eagles, zo deelt de middenvelder van Feyenoord op Instagram. De Marokkaan liep zondag een ogenschijnlijk ernstige blessure op na een stevige overtreding van .

Feyenoord nam het afgelopen weekend in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles (1-0). Na een kwartier spelen kwamen de bezoekers met een man minder te staan, nadat Baeten zijn voet vol in de kuit van Targhalline plantte. De controleur was aangeslagen en moest zich laten wisselen. Terwijl hij het veld verliet, kon hij zijn rechterbeen niet belasten.

Artikel gaat verder onder video

Baeten voelde zich schuldig na zijn stevige overtreding, waar hij een schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk voor kreeg. De Belgische aanvaller meldde zich nog tijdens de wedstrijd in de kleedkamer om zijn excuses aan te bieden. Donderdag heeft Targhalline ook nog een bos bloemen ontvangen vanuit Deventer. “Dankjewel Go Ahead Eagels. Ik wens jullie een goed einde van het seizoen”, schrijft de middenvelder in zijn Story.

Het is niet duidelijk wat voor blessure Targhalline precies heeft opgelopen. Feyenoord zal voortaan namelijk geen mededelingen meer doen over de aard en de duur van blessures, zo wist Rijnmond afgelopen week te melden. Volgens Rutger Vinke is uit scans echter gebleken dat Targhalline dit seizoen niet meer in actie zal komen.