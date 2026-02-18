De zoektocht van RSC Anderlecht naar een nieuwe hoofdtrainer houdt de gemoederen in België flink bezig. Hoewel de naam van Alfred Schreuder nadrukkelijk rondzingt in het Astridpark als opvolger van de ontslagen Besnik Hasi, is niet iedereen overtuigd van zijn komst. Journalist Marc Delire heeft zich bij RTL Sports vernietigend uitgelaten over de mogelijke aanstelling van de Nederlander, die momenteel werkzaam is in de Saoedische tweede klasse.

De Brusselse club zit momenteel in een lastig parket. Na het vertrek van Hasi eerder deze maand zwaait interim-trainer Jérémy Taravel de scepter, maar de clubleiding hoopt snel een definitieve oplossing te presenteren. Schreuder geldt als de belangrijkste kandidaat, maar de onderhandelingen met zijn huidige werkgever Al-Diriyah verlopen uiterst moeizaam. Volgens Delire is de keuze voor de voormalig trainer van onder meer Ajax echter onbegrijpelijk, zeker gezien het feit dat hij al drie jaar in het Midden-Oosten actief is.

Delire ziet geen toegevoegde waarde in Schreuder

De kritiek van Delire aan het adres van de Nederlandse oefenmeester is niet mals. "Waarom zou je Schreuder halen? Hij heeft nog niets bereikt in zijn carrière. Hij is ongelooflijk getalenteerd, en toch zit hij in de Saoedische tweede klasse", zo vraagt de journalist zich hardop en cynisch af. Voor Delire zegt de huidige werkplek van Schreuder alles over zijn niveau als kandidaat voor een club met de status van Anderlecht. Hij verwijst daarbij ook naar het mislukte avontuur dat de trainer eerder beleefde in Amsterdam.

‘Blijf daar, we hebben hem niet nodig’

De journalist vindt dat de clubleiding van paars-wit een verkeerd signaal afgeeft door in te zetten op de komst van Schreuder. "Volgens mij zijn er genoeg uitstekende coaches in de Saoedische tweede klasse. Blijf daar, we hebben hem niet nodig bij Anderlecht! Als Anderlecht bedoeld is om een Nederlands gezin dichter bij elkaar te brengen, prima!", klinkt het cynisch. De conclusie van Delire is dan ook glashelder: de Nederlander is in zijn ogen totaal geen optie voor de Belgische recordkampioen.

Onderhandelingen met Al-Diriyah zitten muurvast

Ondanks de publieke tegenwind lijkt Anderlecht vastberaden om Schreuder binnen te halen, al stuit de club op een muur in Saoedi-Arabië. Al-Diriyah beschouwt de trainer als een sleutelfiguur in hun promotieproject en weigert hem zomaar te laten gaan.