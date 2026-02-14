De komst van Alfred Schreuder naar Anderlecht bevindt zich in de afrondende fase. Na het afhaken van Jon Dahl Tomasson is de Nederlander de belangrijkste kandidaat om aan de slag te gaan op het Lotto Park. Alleen een akkoord met zijn huidige werkgever Al-Diraiyah FC ontbreekt nog, weet Het Laatste Nieuws. Als de Brusselaars erin slagen hem financieel los te weken, kan zijn presentatie begin volgende week volgen.

Na het definitieve afhaken van Tomasson – die eerder als topkandidaat gold – is Schreuder dé beoogde opvolger van de op 1 februari Besnik Hasi. Schreuder, die een verleden heeft als hoofdtrainer bij FC Twente, TSG Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al-Ain en Al-Nasr, moet Paars-Wit naar de play-offs om het kampioenschap loodsen én een gooi laten doen naar bekerwinst.

Afkoopsom vormt laatste obstakel

Schreuder staat sinds dit seizoen onder contract in de Saudische tweede divisie, waar hij met Al-Diraiyah de tweede plaats bezet. Ondanks die sportieve uitgangspositie staat hij open voor een terugkeer naar Europa. De gesprekken tussen club en trainer lopen al sinds begin februari en inhoudelijk lijkt er een match.

Het struikelblok zit in de afkoopsom. Anderlecht moet een vergoeding betalen om Schreuder los te weken. Achter de schermen wordt gewerkt aan een akkoord, zodat de 53-jarige Nederlander spoedig kan instappen.

Tot die tijd neemt interim-coach Jérémy Taravel nog plaats op de bank. Na de verrassend grote bekerzege op Antwerp (0-4) van donderdag kreeg hij tijdelijk wat ademruimte, maar binnen de clubleiding leeft de overtuiging dat één uitschieter onvoldoende is om het roer structureel in zijn handen te leggen.

Nieuwe technisch directeur

De Brusselaars willen snel duidelijkheid op de trainerspositie. Parallel daaraan loopt de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur, als opvolger van Olivier Renard. Daarvoor is inmiddels een headhuntersbureau ingeschakeld.

De prioriteit ligt echter bij de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Als de laatste plooien met Al-Diraiyah worden gladgestreken, lijkt niets een terugkeer naar België nog in de weg te staan.