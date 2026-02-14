Heitinga pakte meer punten dan Grim bij Ajax: 'Dat is toch wel gek, hè'

Hoeveel is Ajax opgeschoten na het ontslag van John Heitinga? Die vraag lijkt gerechtvaardigd als de prestaties van beide trainers naast elkaar worden gelegd. Ze stonden dit seizoen allebei elf wedstrijden aan het roer in de Eredivisie, en daarin noteerde Heitinga een beter puntengemiddelde. Marciano Vink kijkt ervan op.

Toen Heitinga op 6 november 2025 werd ontslagen, stond Ajax op de vierde plek. Dat is ook op dit moment de klassering van de Amsterdammers. Heitinga pakte 20 punten, goed voor een gemiddelde van 1,82; Grim heeft er 19 veroverd (gemiddeld: 1,73). "Dat is toch wel gek, hè", zegt voormalig middenvelder Vink in De Telegraaf. "Omdat het toch iets stabieler oogt. Maar als je de punten zo makkelijk weggeeft, dan gaat dat ten koste van je statistieken."

Wel moet worden aangetekend dat Heitinga ook slecht presteerde in de Champions League. De vijf wedstrijden onder zijn leiding gingen allemaal kansloos verloren. Grim wist daarentegen zes punten te pakken in zijn drie Champions League-duels. "Sinds Grim trainer is, wordt er de eerste helft vaak best goed gevoetbald. Alleen laat Ajax het na rust op de een of andere manier glippen", ziet Vink tot zijn teleurstelling. Zo verspeelde Ajax tegen Go Ahead Eagles en Excelsior een voorsprong van twee doelpunten.

"Dat gaat om een gebrek aan bereidheid. De spelers doen niet meer wat ze daarvoor wel deden: achter hun man aan lopen, ruimtes klein houden en terug sprinten”, merkt Vink op. “Door de voorsprong wordt het vaak gemakzuchtig. De tegenstander gaat iets opportunistischer spelen en Ajax heeft daar geen antwoord." Zaterdagavond om 20.00 uur speelt Ajax een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.