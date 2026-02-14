heeft zin in zijn avontuur bij Feyenoord. De nieuwe Eredivisie-ster plaatst op Instagram een reeks foto's in het shirt van zijn nieuwe club, met een simpele tekst.

De 31-jarige aanvaller, die donderdag een contract tot 30 juni tekende in Rotterdam, plaatste vrijdagavond zijn eerste bericht als Feyenoorder op Instagram. Bij foto’s waarop hij poseert in het rood-witte shirt met rugnummer 19 schreef hij slechts drie woorden: ‘whatever it takes’.

Artikel gaat verder onder video

Het bericht werd razendsnel tienduizenden keren geliket en leverde tal van reacties op uit de internationale voetbalwereld. Onder de post verschenen onder meer reacties van Jude Bellingham, Declan Rice en Gabriel Jesus, die met emoji’s hun steun uitspraken. Ook algemeen directeur Dennis te Kloese liet zich zien onder het bericht.

De komst van Sterling naar De Kuip zorgde deze week voor veel aandacht, zowel nationaal als internationaal. Hoofdtrainer Robin van Persie sprak bij de presentatie van een bijzondere transfer. Hij vindt het 'een van de grootste transfers ooit in Nederland'. "Ik denk dat niemand het verwacht.”

Het publiek moet nog wel even wachten op het debuut van de Engelsman. Tegen Go Ahead Eagles komt Sterling zondag nog niet in actie. Mogelijk kan hij een week later tegen Telstar zijn eerste minuten maken, al kon Van Persie daar geen duidelijkheid over verschaffen op de persconferentie van vrijdag.