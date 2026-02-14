Ron Jans hoeft niet te vrezen voor een ontslag bij FC Utrecht. De trainer mag het laatste seizoen voor zijn pensioen gewoon afmaken, weet het Algemeen Dagblad. Dankzij de overwinning op NEC (1-3) van woensdagavond is de druk op Jans afgenomen, al is hij intern sowieso nooit op het matje geroepen.

Utrecht is bezig aan een teleurstellend seizoen. De ploeg van Jans staat tiende in de Eredivisie, pakte slechts één punt in de Europa League en is ook al uitgeschakeld in de KNVB Beker. Met name in de afgelopen drie maanden waren de prestaties erbarmelijk. Van de vijftien officiële wedstrijden die Utrecht speelde vóór het duel met NEC, werd er slechts één gewonnen: tegen TOP Oss in het bekertoernooi.

“Ondanks een zeer moeizame periode van negen wedstrijden zonder overwinning in de competitie heeft de clubleiding altijd vertrouwen in Jans gehouden en uitgesproken”, schrijft journalist Marco Gerling. “Dat blijkt uit diverse gesprekken die deze site voerde. Nu is zowel intern als ook extern glashelder: Ron Jans maakt dit laatste seizoen voor zijn pensioen gewoon af.”

FC Utrecht vreest niet voor degradatie

Bij Utrecht leeft het vertrouwen dat de onderste plekken ‘niet meer in beeld’ zullen komen. “Het standpunt over de positie van de trainer voor de rest van dit seizoen moet zorgen voor rust en stabiliteit”, zo klinkt het. Utrecht bereidt zich nu voor op de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zaterdagavond, al liet Jans woensdag voor de camera van FCUpdate weten dat hij daarvan baalt.

"Het is de eerste keer dit seizoen dat wij voor de tweede keer maar twee dagen rust hebben. Dat vind ik onverantwoordelijk”, zei Jans. “Ik vind dat we op zondag hadden moeten spelen tegen Groningen. Maar ja, het is zaterdagavond om negen uur en het is ook nog eens de verste uitwedstrijd. Dus fysiek wordt dit nog wel even een harde noot. Maar dit gevoel en die overwinning helpen wel enorm. En dan moeten we in de week erna de jongens die veel gespeeld hebben maar een beetje rust geven."

Personele zorgen en de kraker in Groningen

Voor het duel met Groningen kan Jans weer beschikken over David Min, die terugkeert in de wedstrijdselectie. Ook winteraanwinst Artem Stepanov, die tegen NEC direct belangrijk was met een assist, is inzetbaar. Toch kampt de oefenmeester nog met de nodige afwezigen in zijn selectie; zo ontbreken Siebe Horemans, Sébastien Haller, Victor Jensen en Mike Eerdhuijzen nog altijd wegens blessures. Een resultaat in de Euroborg is cruciaal om de aansluiting met de subtop te behouden, aangezien Groningen momenteel de achtste plek bezet met vier punten meer dan de Utrechters.