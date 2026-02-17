loopt nog altijd op krukken, zo geven Dennis Kranenburg en Mikos Gouka aan bij FC Rijnmond. Feyenoord sprak onlangs de verwachting uit dat de jonge spits dit seizoen nog minuten kan maken, maar Gouka vindt het geen goed teken dat Van Persie zijn knie nog niet belast.

Van Persie liep eind januari een ogenschijnlijk ernstige knieblessure op toen hij er doorheen klapte in het Europa League-duel bij Real Betis (2-1 verlies). De zoon van trainer Robin van Persie werd een kwartier voor tijd als invaller gebracht, maar moest zo’n tien minuten later met een brancard van het veld af. Enkele dagen later liet Feyenoord weten dat er geen operatie nodig was en dat het ‘reëel is dat hij dit seizoen nog speelminuten zal kunnen maken’.

Zondag was Van Persie junior aanwezig in De Kuip, waar Feyenoord het opnam tegen Go Ahead Eagles (1-0 zege). Zowel Kranenburg als Gouka merkten daar op dat de negentienjarige spits zo’n 2,5 week na het oplopen van zijn blessure nog steeds op krukken liep. “Er werd natuurlijk gezegd dat hij dit seizoen nog gaat spelen, maar als je nu nog op krukken loopt…”, begint Gouka met een bezorgde blik.

Geert den Ouden stelt dat het ook op advies van de arts kan zijn. “Er kan je absolute rust zijn voorgeschreven door een arts en dat je ‘m uit voorzorg even twee of drie weken niet belast”, suggereert de oud-speler van onder meer ADO Den Haag en Excelsior. “Dan wordt het genezingsproces versneld en kun je daarna in een keer doorgaan. Het feit dat hij nog op krukken loopt, zegt voor mij niet dat hij dit seizoen niet meer speelt.”

Gouka haakt erop in door te benadrukken dat de wedstrijd in Sevilla bijna drie weken daarvoor was. “Opzich loop je dan niet vaak meer op krukken, tenzij er nog een ingreep is geweest”, aldus de clubwatcher van het Algemeen Dagblad. De verslaggever ziet wel het voordeel dat het seizoen door de interlandperiode en de bekerfinale tussendoor nog wel een paar weken wordt gerekt. “Maar ik vind het geen heel geruststellend idee dat hij nu nog op krukken loopt. Ik denk niet dat we hem vanaf april weer in de spits zien staan.”