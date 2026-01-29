Feyenoord eindigt in mineur: nederlaag en horrorblessure voor Shaqueel van Persie

Feyenoord is het Europese seizoen in mineur geëindigd. De formatie van hoofdtrainer Robin van Persie verloor donderdagavond met 2-1 op bezoek bij het Spaanse Real Betis en is daardoor uitgeschakeld in de Europa League. Veel vervelender voor Feyenoord was de ogenschijnlijk zware knieblessure die in de slotfase opliep. De negentienjarige aanvaller moest per brancard van het veld gedragen worden en lijkt voor lange tijd uit de roulatie te zijn.

Robin van Persie moest behoorlijk puzzelen in zijn basisopstelling voor de laatste wedstrijd van de competitiefase van de Europa League. Onder anderen Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Gijs Smal, Sem Steijn en Ayase Ueda ontbraken in de wedstrijdselectie, waardoor Aymen Sliti bijvoorbeeld verrassend linksback was en Casper Tengstedt voorin kon rekenen op een basisplaats.

Ondanks de personele problemen was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Feyenoord. Cyle Larin dook na vijf minuten voetballen vrij op voor doelman Pau López, maar de Canadese aanvallende middenvelder had het vizier niet op scherp staan. Kort erna leek Pablo Fornals Real Betis aan de overzijde op voorsprong te schieten, maar het doelpunt van de middenvelder werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd omdat Antony een overtreding had begaan op Sliti.

Antony wist na een kwartier spelen alsnog de ban te breken voor Real Betis. Tengstedt verloor het duel op het middenveld van zijn directe tegenstander, waarna de thuisploeg kon overnemen. Antony kreeg de bal vervolgens voor de voeten, waarna de voormalig Ajacied doelman Timon Wellenreuther verschalkte met een fraaie uithaal vanaf ongeveer twintig meter: 1-0.

Larin kreeg in de 26ste minuut een uitgelezen mogelijkheid om iets terug te doen namens Feyenoord, maar opnieuw had hij het vizier niet op scherp staan. Ditmaal schoot hij van dichtbij op López na een afgemeten voorzet vanaf de linkerflank van Borges. Enkele minuten later verdubbelde Abde Ezzalzouli de voordelige marge voor Real Betis aan de overzijde. Hij kopte in de zestien van Feyenoord raak na een voorzet van Antony: 2-0.

Kort na rust was Larin dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal miste richting. Even later schoot hij uit een lastige hoek op López. Van Persie wisselde vervolgens volop bij Feyenoord. Hoogtepuntje was halverwege het tweede bedrijf de rentree van Jakub Moder, die na lang blessureleed zijn eerste minuten dit seizoen maakte. Achttien minuten voor tijd mocht ook Shaqueel van Persie zijn opwachting maken: hij loste Larin af.

Shaqueel van Persie was vrijwel meteen na zijn rentree belangrijk voor Feyenoord. Hij vond Tengstedt in de diepte, waarna de Deense spits López omspeelde en de bal knap over de doelman heen wipte: 2-1. Shaqueel van Persie kreeg de assist overigens niet op zijn naam, omdat López de bal voordat Tengstedt scoorde eerst nog tegen zich aan kreeg.

Feyenoord leek zo weer zicht te hebben op een resultaat, maar zeven minuten voor tijd sloeg het noodlot toe voor Shaqueel van Persie. De negentienjarige spits kwam ongelukkig terecht na een luchtduel en leek zich ernstig te blesseren aan zijn rechterknie. Hij moest per brancard van het veld gedragen worden. Omdat Feyenoord al vijf keer had gewisseld, moesten de Rotterdammers het duel volmaken met tien man. Een ommekeer kwam er uiteindelijk niet.