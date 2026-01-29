Robin van Persie lijkt de plank misgeslagen te hebben bij Feyenoord met op de linksbackpositie tegen Real Betis, zo concluderen supporters van de Rotterdamse club massaal op social media. Feyenoord staat halverwege met 2-0 achter in het laatste duel in de competitiefase van de Europa League.

Van Persie moest donderdagavond behoorlijk puzzelen in zijn basisopstelling. Onder anderen Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Gijs Smal, Sem Steijn en Ayase Ueda ontbraken in de wedstrijdselectie. Daardoor is Sliti, normaal gesproken linksbuiten, verrassend linksback.

Sliti was overduidelijk onwennig op de linksbackpositie en had het lastig tegen zijn directe tegenstander Antony. De jongeling leek al vroeg in de wedstrijd in de fout te gaan, toen hij van de bal werd gezet door Antony en Real Betis kon scoren via Pablo Fornals. Sliti en Feyenoord werden echter gered door de VAR, die een overtreding van Antony op Sliti had gezien.

Na ruim een kwartier wist Real Betis alsnog op voorsprong te komen en ditmaal was het Antony zelf die het net liet bollen. De Braziliaanse rechtsbuiten kreeg de bal voor de voeten op een meter of twintig van het doel en verschalkte doelman Timon Wellenreuther met een fraaie uithaal: 1-0.

Antony was ook betrokken bij de 2-0 van Real Beits, na ruim een halfuur voetballen. De voormalig Ajacied zocht Sliti op, waarna hij naar binnentrok en de bal in de zestien van Feyenoord bracht. Daar dook Abde Ezzalzouli op tussen de verdedigers van Feyenoord en scoorde hij met het hoofd: 2-0.

Kijkers van de wedstrijd zijn kritisch op de beslissing van Van Persie om Sliti als linksachter te gebruiken. “Een blinde zag al na 5 minuten dat Sliti zwaar in de problemen kwam door Antony. Dat Van Persie dat niet herstelt past in het rijtje acties waarin hij hardnekkig vasthoudt en weigert een eigen fout recht te zetten”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Een andere kijker stipt aan dat Van Persie centraal achterin had kunnen opteren voor Jan Plug, waardoor Jordan Bos op zijn favoriete plek op linksback had kunnen spelen. Die suggestie werd aan het begin van de tweede helft overigens ook gedaan door Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp.