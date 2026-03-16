Arne Slot ligt onder vuur in Engeland nadat Liverpool in de slotfase de zege uit handen gaf tegen degradatiekandidaat Tottenham Hotspur. De Britse media vragen zich af of het nog goed gaat komen met de Nederlander.

Liverpool nam het zondag in eigen huis op tegen het kwakkelende Tottenham Hotspur en leek op een magere overwinning af te stevenen na een vroege goal van Dominik Szoboszlai, maar Richarlison gooide roet in het eten door in de negentigste minuut gelijk te maken. “Na een dramatische avond tegen Galatasaray waren alle ogen erop gericht hoe Slot en zijn team zouden reageren”, begint This Is Anfield, dat de trainer een 5 geeft. “Reageren deed hij niet.”

Artikel gaat verder onder video

“Liverpool wist alweer niet te overtuigen tegen het slechtste team in de competitie, dat al elf wedstrijden niet had gewonnen en niet eens een volledige selectie op de been kon brengen”, gaat de fanwebsite verder. “Slots wijzigingen voor en tijdens de wedstrijd werkten niet en dezelfde problemen deden zich voor. De enige goal kwam van een individueel moment van briljantheid; uit open spel werd amper wat gecreëerd.” Als Liverpool de achterstand tegen Galatasaray op woensdag niet goedmaakt, is dat volgens de website ‘een volgende stap richting het onvermijdelijke’.

Ook Harry Bamforth van de Daily Mail vraagt zich af of Slot in de problemen zit. “Slot begint de gevarenzone in te gaan. Ik denk dat zijn krediet opraakt. Liverpool heeft dit seizoen al hele slechte wedstrijden gespeeld onder Slot, maar dit was echt een van de ergste. Geen wil, geen intensiteit, niets.” Na afloop van de wedstrijd klonk er luid boegeroep vanaf de tribunes. “De Liverpool-fans willen hem weg hebben. Gaat de clubleiding een beslissing nemen? Ik zie het nog niet gebeuren.”

“Arne Slot heeft geen oplossingen meer”, kopt de Independent. “Als dat waar is, is het gebrek aan antwoorden een slecht voorteken voor hem.” De krant heeft Liverpool al twaalf keer een tegentreffer zien slikken na de tachtigste minuut, terwijl de regerend landskampioen al elf punten verspeelde door tegentreffers vanaf de negentigste minuut. “Een terugkerend thema is dat zelfs mindere ploegen worden aangemoedigd om aan te vallen, omdat ze doorhebben dat Liverpool erg fragiel is.”