Michael Owen is van mening dat Liverpool het beste team in de Premier League is, zo maakt hij duidelijk in The Wayne Rooney Show. Volgens de oud-spits zijn de spelers uit de ploeg van Arne Slot individueel beter dan in andere elftallen. Liverpool staat momenteel zesde in de Premier League.

Na het kampioenschap van afgelopen seizoen, loopt het deze voetbaljaargang niet bij Liverpool en Slot. Met nog negen wedstrijden te spelen staat de club uit Noord-Engeland op een teleurstellende zesde plaats, evenveel punten als nummer vijf Chelsea. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt negentien punten, maar de Londenaren hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.

“Ik denk persoonlijk dat ze het beste team in de Premier League zijn”, begint Owen, die zelf tussen 1997 en 2004 297 wedstrijden voor Liverpool speelde. Daarin wist hij 158 doelpunten te maken en leverde hij 51 assists. De oud-spits geeft toe dat mensen hem waarschijnlijk zullen uitlachen om deze uitspraak, aangezien de ploeg van Slot slechts zesde staat. “Vorig seizoen waren ze erg dominant.”

Owen werkt momenteel als clubvertegenwoordiger voor Liverpool en houdt dus vol dat zijn oude club de beste in de Premier League is. “Als je de beste versie van ieder team uit de Premier League maakt, zou Liverpool de allerbeste zijn”, licht hij toe. “Ik denk dat het voor andere teams onmogelijk is, als Liverpool goed speelt.”

Dat doet Liverpool dit seizoen echter niet voldoende, gezien het gat van negentien punten naar Arsenal. De koploper presteert weliswaar uitstekend, maar volgens Owen niet de beste van Engeland. “Arsenal is het meest consistent, maar je kan me niet vertellen dat ze net zo goed zijn als het Liverpool van vorig seizoen.”