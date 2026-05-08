Droomkandidaten Ajax onthuld: 'Allebei blijken niet haalbaar'

8 mei 2026, 18:23   Bijgewerkt: 18:40
Ajax-directeur Jordi Cruijff
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Peter Bosz gold aanvankelijk als de ‘droomkandidaat’ van Jordi Cruijff om de nieuwe trainer van Ajax te worden, zo weet journalist Mike Verweij. Bovendien werd Arne Slot gepolst, maar beide trainers bleken onhaalbaar.

Cruijff werd eind 2025 aangesteld als nieuwe technisch directeur van Ajax en begon officieel op 1 februari aan zijn nieuwe klus. Hij moest zich meteen ontfermen over het trainersdossier. Het duurde niet lang voordat interim-trainer Fred Grim werd ontslagen en Óscar García werd benoemd tot nieuwe trainer.

“Peter Bosz was de droomkandidaat van Jordi Cruijff, maar al snel werd duidelijk dat hij niet zou komen, zeker nadat hij bijtekende bij PSV”, zegt Verweij vrijdag in de podcast Kick-Off. “Daarna is Slot gepolst, maar die zat opeens weer stevig in het zadel bij Liverpool. Het was heel slecht geweest als Cruijff dat niet had geprobeerd, want toen hij informeerde, zat Slot op de schopstoel.”

NEC-trainer Dick Schruder wordt door de buitenwereld vaak genoemd, maar zou nooit serieus op het lijstje van Cruijff hebben gestaan. “Nadat duidelijk werd dat Bosz en Slot niet zouden komen, is Cruijff met zijn Spaanse lijstje gekomen. Dick Schreuder vindt hij gewoon niet een hele goede kandidaat.”

Het is nog de vraag wie volgend seizoen aan het roer staat in de Johan Cruijff ArenA. Op dit moment zou Girona-trainer Míchel de beste papieren hebben.

Vriendje Stokvis
1.878 Reacties
596 Dagen lid
8.980 Likes
Hahaha die Jordi. Wel reëel blijven.

