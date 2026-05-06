Kijkers van Bayern München - PSG zijn ongelooflijk boos: ‘Dit is crimineel!’

6 mei 2026, 21:46
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een hoofdrol voor João Pinheiro in de tweede halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Portugese scheidsrechter haalde zich in de eerste 35 minuten van de wedstrijd tweemaal de woede van Bayern én veel televisiekijkers op de hals.

PSG verschafte zich vorige week dankzij een 5-4 overwinning in eigen huis een uitstekende uitgangspositie en de titelverdediger begon ook voortvarend aan de return in de Allianz Arena. Khvicha Kvaratskhelia speelde Ousmane Dembélé na amper drie minuten spelen vrij in het strafschopgebied van Bayern, waarna de winnaar van de Ballon d’Or koelbloedig afrondde: 0-1.

Bayern ging vervolgens op zoek naar een gelijkmaker en hoopte na 29 minuten op een meevaller, toen Nuno Mendes zijn arm uitstak en de bal op zijn arm kreeg. De Portugese linksback van PSG had al geel op zak, maar Pinheiro spaarde hem. Sterker nog: de arbiter floot voor een overtreding in het nadeel van Bayern, al werd niet duidelijk waarom. De beslissing van Pinheiro leidde tot ontsteltenis op de bank van Bayern.

Kort erna haalde Pinheiro zich opnieuw de woede van de Duitsers op de hals. João Neves kreeg de bal in het eigen strafschopgebied op de arm geschoten door ploeggenoot Vitinha, waarna Bayern om een strafschop schreeuwde. Pinheiro wilde daar echter niets van weten en werd ook niet naar het VAR-scherm geroepen.

Kijkers van het duel spreken op social media massaal schande van het optreden van Pinheiro. “Wat een farce in München. Ongekend”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Atlético Madrid bestolen tegen Arsenal? 'Dit is gewoon een penalty'

Saka schiet Arsenal ten koste van Atlético naar finale Champions League

Verbijstering na Atlético - Arsenal: 'Waarom staat de nummer 16 van Nederland daar?'

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Alle 4 de halve finale wedstrijden hadden meerdere discutabele beslissingen. En Makkelie was niet eens de ergste van het stel. Het is lekker gesteld met het niveau van de scheidsrechters....

De scheidsrechters spelen een te grote rol. Helaas te vaak een negatieve. Deze flierefluiter was daarop geen uitzondering.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

