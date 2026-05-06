Kijkers van Bayern München - PSG zijn ongelooflijk boos: ‘Dit is crimineel!’

Een hoofdrol voor João Pinheiro in de tweede halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De Portugese scheidsrechter haalde zich in de eerste 35 minuten van de wedstrijd tweemaal de woede van Bayern én veel televisiekijkers op de hals.
PSG verschafte zich vorige week dankzij een 5-4 overwinning in eigen huis een uitstekende uitgangspositie en de titelverdediger begon ook voortvarend aan de return in de Allianz Arena. Khvicha Kvaratskhelia speelde Ousmane Dembélé na amper drie minuten spelen vrij in het strafschopgebied van Bayern, waarna de winnaar van de Ballon d’Or koelbloedig afrondde: 0-1.
Bayern ging vervolgens op zoek naar een gelijkmaker en hoopte na 29 minuten op een meevaller, toen Nuno Mendes zijn arm uitstak en de bal op zijn arm kreeg. De Portugese linksback van PSG had al geel op zak, maar Pinheiro spaarde hem. Sterker nog: de arbiter floot voor een overtreding in het nadeel van Bayern, al werd niet duidelijk waarom. De beslissing van Pinheiro leidde tot ontsteltenis op de bank van Bayern.
Kort erna haalde Pinheiro zich opnieuw de woede van de Duitsers op de hals. João Neves kreeg de bal in het eigen strafschopgebied op de arm geschoten door ploeggenoot Vitinha, waarna Bayern om een strafschop schreeuwde. Pinheiro wilde daar echter niets van weten en werd ook niet naar het VAR-scherm geroepen.
Kijkers van het duel spreken op social media massaal schande van het optreden van Pinheiro. “Wat een farce in München. Ongekend”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.
