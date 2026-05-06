PSG dankzij vroege goal Dembélé voor het tweede jaar op rij Champions League-finalist

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het waanzinnige spektakelstuk van vorige week, waarin de Fransen Bayern München met 5-4 versloegen, stond ook de return bol van de spanning. In de Allianz Arena trok PSG uiteindelijk aan het langste eind dankzij een 1-1 gelijkspel, waarmee de Parijzenaren voor het tweede jaar op rij de finale bereiken.

Voor Bayern begon de avond dramatisch. Al vroeg in de wedstrijd sloeg PSG toe via Ousmane Dembélé, waardoor de Duitsers direct twee goals nodig hadden om nog uitzicht te houden op de finale. De ploeg van Vincent Kompany probeerde vervolgens de controle te grijpen en kreeg via Michael Olise, Jamal Musiala en Luis Díaz meerdere mogelijkheden, maar telkens stond doelman Matvey Safonov in de weg of ontbrak het aan precisie in de afronding.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen groeide de frustratie in München met de minuut. De thuisploeg claimde in de eerste helft tot twee keer toe een strafschop wegens handsballen van João Neves en Nuno Mendes, maar scheidsrechter João Pinheiro wilde van niets weten. Vooral het moment met Mendes zorgde voor enorme woede bij spelers én supporters van Bayern, omdat de PSG-verdediger bovendien al op scherp stond. Op sociale media spraken kijkers zelfs van ‘criminele arbitrage’, terwijl ook in de studio’s de nodige vraagtekens werden gezet bij de beslissingen van de Portugese arbiter.

PSG loerde vooral op de counter en was daar meermaals levensgevaarlijk mee. Khvicha Kvaratskhelia was met zijn dribbels een voortdurende plaag voor de Bayern-defensie en Désiré Doué was met een heerlijke solo dicht bij de 0-2. Ook Bradley Barcola kreeg in de slotfase nog een grote mogelijkheid, maar Manuel Neuer hield Bayern met enkele uitstekende reddingen in leven.

Aan de andere kant voerde Kompany steeds meer aanvallende wissels door. Alphonso Davies, Min-jae Kim, Lennart Karl en Jackson werden gebracht in een alles-of-niets-poging om alsnog een comeback te forceren. Bayern drong PSG steeds verder terug, maar stuitte telkens weer op het compacte blok van de Fransen. Zelfs Harry Kane kwam nauwelijks in scoringspositie, mede door sterk verdedigen van Marquinhos en Willian Pacho.

Pas diep in blessuretijd viel alsnog de gelijkmaker. Davies vond Kane in het strafschopgebied, waarna de Engelse spits zich knap vrij draaide en hard raak schoot: 1-1. Even leek er nog geloof te ontstaan in een wonderbaarlijke slotfase, maar veel tijd restte Bayern niet meer. Kort daarna floot Pinheiro voor het einde van de wedstrijd en barstte bij PSG de ontlading los.

Waar het duel van vorige week vooral herinnerd zal worden vanwege het spectaculaire scoreverloop, draaide de return meer om spanning, strijd en arbitrale discussies. Bayern had het grootste deel van de wedstrijd het initiatief, maar PSG toonde zich opnieuw dodelijk effectief en overleefde de storm in München. Daarmee krijgt de Franse grootmacht opnieuw de kans om eindelijk de felbegeerde Champions League-trofee te winnen van Arsenal.