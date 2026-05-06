Het Levi's Stadium, waar Louis van Gaal goede herinneringen aan bewaart

Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle speelsteden uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: het Levi's Stadium, waar Louis van Gaal goede herinneringen aan heeft.

In 2014 werd het Levi's Stadium in Santa Clara (Californië) geopend. Aan de bouw van deze tempel hing destijds een prijskaartje van 1,3 miljard dollar. Het stadion is voorzien van allerlei moderne faciliteiten. Dat is niet gek, aangezien het in Silicon Valley ligt: de thuisbasis van techgiganten als Apple, Google en Meta. Het resultaat is een hightech en duurzaam stadion.

Het stadion is zelfs zo duurzaam dat het beschikt over een van de grootste groene daken binnen de NFL. Hoewel het Levi's Stadium de vaste thuisbasis is van American footballteam San Francisco 49ers, is het complex voor allerlei evenementen geschikt. Er kunnen conferenties, motorcrosswedstrijden en concerten plaatsvinden; sterren als Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran, Metallica en The Rolling Stones traden er allemaal op.

Ook voetbalwedstrijden horen in dat rijtje thuis, zoals Louis van Gaal in het verleden al ervoer. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal was in 2015, vlak na de officiële opening, in Santa Clara aanwezig. Van Gaal was destijds hoofdtrainer van Manchester United en de Engelse topclub mocht het voor het oog van bijna 70.000 toeschouwers opnemen tegen FC Barcelona. Het werd een succesvol debuut in het Levi's Stadium voor Van Gaal: met Daley Blind en Memphis Depay in de basis won hij met 3-1 van de Catalanen in de strijd om de International Champions Cup.

Tijdens het WK zal de naam Levi’s® echter nergens op de gevels te zien zijn. De commerciële reglementen van de FIFA zijn duidelijk: stadions mogen geen sponsornaam dragen tijdens het toernooi. Daarom wordt het complex tijdelijk omgedoopt tot het San Francisco Bay Area Stadium.

In dit open-air stadion worden zes wedstrijden afgewerkt. Naast vijf groepsduels is het stadion ook het decor voor een kraker in de zestiende finales. Nederlandse voetballiefhebbers moeten overigens wel een sterke bak koffie zetten: de meeste duels worden vanwege het tijdsverschil diep in de Nederlandse nacht gespeeld.

Levi's Stadium in vogelvlucht

Zaterdag 20 juni

Groep D - 05.00 uur: Turkije - Paraguay

Dinsdag 23 juni

Groep J - 05.00 uur: Jordanië - Algerije

Vrijdag 26 juni

Groep D - 04.00 uur: Paraguay - Australië

Donderdag 2 juli