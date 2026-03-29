Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: BC Place in Vancouver, een stadion dat bij Nederlandse voetbalfans vooral pijnlijke herinneringen oproept.

Wie terugdenkt aan het WK Vrouwen van 2015, komt vanzelf uit in Vancouver. In BC Place werd Nederland in de achtste finale uitgeschakeld door Japan: 2-1. Het was een pijnlijke avond, omdat de ploeg van Roger Reijners lang in de wedstrijd bleef, maar uiteindelijk toch moest buigen voor de latere finalist. Het was het laatste toernooi voordat Oranje zich zou voegen bij de absolute wereldtop van het vrouwenvoetbal.

Het Nederlands elftal kán in 2026 opnieuw in BC Place terechtkomen, maar de kans is klein. Indien Oranje als derde eindigt in de poule, is de kans 1 op 4 dat de zestiende finale in Vancouver wordt gespeeld. Wordt die wedstrijd gewonnen, dan volgt óók de achtste finale in hetzelfde stadion.

Met een capaciteit van 54.500 toeschouwers is BC Place een van de kleinere WK-stadions. De arena krijgt in 2026 zeven wedstrijden: vijf groepsduels, één wedstrijd in de zestiende finale en één achtste finale. Gastland Canada speelt er twee groepswedstrijden, op 18 en 24 juni. Mocht Canada groepswinnaar worden in Groep B, dan blijft het gastland ook voor de knock-outfase in Vancouver.

© Imago

BC Place opende in 1983 en was destijds vooruitstrevend. Het stadion had oorspronkelijk een gigantisch luchtgedragen dak (blaashal), destijds zelfs het grootste ter wereld. Dat gaf het bouwwerk een futuristische uitstraling, maar maakte het ook kwetsbaar. In 2007 ging het mis, toen sneeuwophoping een scheur in het dak veroorzaakte. Om verdere schade te voorkomen werd het dak gecontroleerd leeggelaten. Niemand raakte gewond, maar het beeld van het ingestorte dak werd een van de opvallendste episodes uit de stadiongeschiedenis.

Toespraak van de paus

Toch was BC Place al veel eerder een plek voor evenementen van wereldformaat. Het stadion werd gebouwd in aanloop naar Expo 86, de wereldtentoonstelling in Vancouver, en speelde een prominente rol tijdens die manifestatie. In 1984 sprak paus Johannes Paulus II er een overvolle menigte van 60.000 mensen toe tijdens A Celebration of Life. Kort daarna volgde de Billy Graham Crusade. De predikant trok acht avonden op rij vergelijkbare aantallen.

De echt grote modernisering kwam na de Winterspelen van 2010. BC Place was toen het hoofddecor voor de openings- en sluitingsceremonies van de Olympische en Paralympische Spelen. Daarna ging het stadion zestien maanden dicht voor een ingrijpende renovatie. Het oude, op lucht gesteunde dak verdween en maakte plaats voor een uitschuifbaar kabeldak (een zogeheten trekconstructie), dat bij oplevering het grootste ter wereld in zijn soort was.

© Imago

Van buiten oogt BC Place sindsdien veel lichter en moderner. De donkere, bruine glaspartijen maakten plaats voor helderder groen glas, waardoor het stadion opener en frisser aanvoelt. Ook de toegangen werden aangepakt, met veel meer glas en een toegankelijker entreegevoel. Binnen veranderde de sfeer misschien nog sterker: waar het oude BC Place bekendstond als donker en enigszins benauwd, kreeg het vernieuwde stadion juist een lichte en ruimtelijke uitstraling.

Blikvanger in het interieur is het enorme videoscherm. BC Place beschikte in 2011, na de renovatie, over het op één na grootste hangende HD-scherm van Noord-Amerika, alleen overtroffen door dat van AT&T Stadium in Dallas. Later werden ze allebei voorbijgestreefd door tientallen andere schermen. Rondom het stadion kwamen ook lintschermen, bredere promenades, meer dan duizend extra tv-schermen en vernieuwde hospitality-ruimtes. Het stadion moest niet alleen mooier worden, maar ook nadrukkelijk multifunctioneler.

Beckham, Messi, Sinclair en Swift

Hoewel BC Place voor voetbalfans vooral bekend is als thuisbasis van de Vancouver Whitecaps, heeft het stadion meerdere functies. Het is ook het vaste onderkomen van de BC Lions, een team in de Canadian Football League (CFL). Die sport lijkt op American football, maar wordt gespeeld met twaalf spelers per team, op een groter veld en met andere spelregels. In Canada is het een van de populairste sporten, en wedstrijden trekken regelmatig tienduizenden toeschouwers. In Nederland wordt het geenszins beoefend in georganiseerd verband.

Bij de opening in 1983 was voetbal meteen het hoofdgerecht, met ruim 60.000 fans op de tribune. In 2007 stroomde het stadion opnieuw vol toen de Whitecaps een oefenwedstrijd speelden tegen LA Galaxy. De reden was duidelijk: David Beckham stond op het veld. Er kwamen meer dan 48.000 mensen op af, vooral om een glimp van de Engelsman op te vangen.

© Imago

De laatste jaren groeide BC Place ook in MLS-verband steeds meer uit tot een stadion voor grote avonden. In 2024 kwamen 51.035 fans af op Whitecaps - Inter Miami, vooral door de aantrekkingskracht van Lionel Messi. In 2025 sneuvelde dat record alweer toen Miami opnieuw op bezoek kwam, ditmaal in de halve finale van de CONCACAF Champions Cup, met 53.837 toeschouwers. Nog later dat jaar werd zelfs het hoogste MLS-bezoek ooit van de club genoteerd tegen Los Angeles FC: 53.957.

Voor de Canadese voetbalcultuur kreeg BC Place in 2023 bovendien een extra emotionele laag. Bij het afscheid van legende Christine Sinclair werd het stadion voor één avond omgedoopt tot Christine Sinclair Place.

De concertgeschiedenis mag er eveneens zijn. U2 zette in 2009 een bezoekersrecord neer dat jarenlang bleef staan, tot Ed Sheeran in 2023 met 65.061 bezoekers een nieuw all-time record vestigde. Eind 2024 streek ook Taylor Swift er neer voor de laatste drie shows van haar Eras Tour, de meest lucratieve concertreeks aller tijden.

BC Place in vogelvlucht

Geopend: 1983

Locatie: Vancouver, Canada

Capaciteit: 54.500

Bespelers: Vancouver Whitecaps (voetbal), BC Lions (Canadian Football)

Dak: uitschuifbaar

WK-wedstrijden: 7

Alle WK-wedstrijden in BC Place (Nederlandse tijd)

Zaterdag 13 juni

Groep D — 06.00 uur: Australië - Winnaar Europese Play-offs C

Vrijdag 19 juni

Groep B — 00.00 uur: Canada - Qatar

Maandag 22 juni

Groep G — 03:00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte

Woensdag 24 juni

Groep B — 21.00 uur: Zwitserland - Canada

Zaterdag 27 juni

Groep G — 05:00 uur: Nieuw-Zeeland - België

Vrijdag 3 juli

Zestiende finale — 05:00 uur: Winnaar Poule B - Nummer 3 Poule E/F/G/I/J

Dinsdag 7 juli

Achtste finale — 22:00 uur

