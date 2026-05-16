Live voetbal 10

Mohamed Salah komt met heel duidelijke boodschap aan Arne Slot

16 mei 2026, 17:59
Arne Slot Mohamed Salah Liverpool - Fulham
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mohamed Salah is absoluut niet te spreken over de tactiek die Liverpool dit seizoen hanteert onder Arne Slot, zo maakt de Egyptenaar duidelijk in een post op X. De vleugelspits vindt dat The Reds altijd ‘heavy metal aanvallend voetbal’ moeten spelen, wat momenteel volgens hem niet gebeurt.

Salah neemt na het huidige seizoen na negen jaar afscheid van Liverpool. Het is een seizoen om snel te vergeten voor de aanvaller, die pas voor twaalf goals en negen assists zorgde in veertig officiële wedstrijden. In de Premier League staat Liverpool een wedstrijd voor het einde op de vijfde plaats, vier punten voor op Bournemouth, dat wel een wedstrijd tegoed heeft. Daardoor is de ploeg van Slot nog altijd niet zeker van kwalificatie voor de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag werd er met 4-2 verloren op bezoek bij Aston Villa, wat hard aankwam bij Salah, die een kwartier voor tijd inviel. “Ik heb gezien hoe deze club van twijfelaars naar gelovigen groeide en van gelovigen naar kampioenen. Daar moesten we hard voor werken en ik heb er altijd alles aan gedaan om de club daar te krijgen. Niets maakt mij trotser”, zo begint Salah op X.

“Het was pijnlijk om te zien hoe we opnieuw in elkaar stortten en verloren; dat is niet wat de fans verdienen”, gaat de Egyptenaar verder, waarna hij zich richt op de tactiek van Slot. “Ik wil dat Liverpool weer heavy metal aanvallend voetbal gaat spelen dat tegenstanders angst inboezemt en weer een team wordt dat prijzen wint. Dat is het voetbal dat ik ken. Die identiteit moet worden teruggevonden en nooit meer worden losgelaten. Daar valt niet over te onderhandelen en iedereen die naar deze club komt moet zich daaraan aanpassen.”

Salah vindt het onacceptabel dat Liverpool slechts ‘hier en daar’ wedstrijden wint. “Dat is niet waar het bij Liverpool om draait. Alle teams winnen wedstrijden. Liverpool zal voor altijd veel voor mij en mijn familie betekenen. Ik wil dat ze lang succes hebben zodra ik ben vertrokken. Kwalificeren voor de Champions League is het minimale en ik zal er alles aan doen om dat te laten gebeuren.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Aston Villa - Liverpool

Dramatische avond voor Liverpool: harde nederlaag tegen Villa, nog geen CL

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
  • 2
Een Arsenal-supporter tijdens de wedstrijd tegen West Ham United

Schokkende beelden: Arsenal-fans in West Ham-vak naar beneden gegooid

  • di 12 mei, 14:57
  • 12 mei 14:57
  • 1
Liverpool-trainer Arne Slot

Groot nieuws over toekomst Arne Slot: 'Liverpool kiest voor hem'

  • di 12 mei, 13:45
  • 12 mei 13:45
  • 4
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
206 Reacties
59 Dagen lid
132 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan moeten die v Dijk en Gravenberch opruimen, zijn te langzaam . De bezem moet erdoor en Arne Slot ook weg , een nieuwe frisse wind met er gaan waaien bij de club .

Kicker
260 Reacties
672 Dagen lid
559 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met die forse investeringen aan nieuwe spelers en de slechte resultaten heeft Slot wel bewezen dat het geen toptrainer is. We kunnen nu wel rustig aannemen dat het kampioenschap van vorig seizoen nog grotendeels de danken was aan het materiaal en de speelwijze die Jurgen Klopp had nagelaten. Allemaal niet erg, je hebt in ieder geval de kans gehad om trainer van de club Liverpool te mogen zijn. De resultaten dit seizoen zijn echter wel een Europese topclub onwaardig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
206 Reacties
59 Dagen lid
132 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan moeten die v Dijk en Gravenberch opruimen, zijn te langzaam . De bezem moet erdoor en Arne Slot ook weg , een nieuwe frisse wind met er gaan waaien bij de club .

Kicker
260 Reacties
672 Dagen lid
559 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met die forse investeringen aan nieuwe spelers en de slechte resultaten heeft Slot wel bewezen dat het geen toptrainer is. We kunnen nu wel rustig aannemen dat het kampioenschap van vorig seizoen nog grotendeels de danken was aan het materiaal en de speelwijze die Jurgen Klopp had nagelaten. Allemaal niet erg, je hebt in ieder geval de kans gehad om trainer van de club Liverpool te mogen zijn. De resultaten dit seizoen zijn echter wel een Europese topclub onwaardig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
26
7
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
36
15
65
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59
6
Bournemouth
36
4
55
7
Brighton
36
10
53

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws