is absoluut niet te spreken over de tactiek die Liverpool dit seizoen hanteert onder Arne Slot, zo maakt de Egyptenaar duidelijk in een post op X. De vleugelspits vindt dat The Reds altijd ‘heavy metal aanvallend voetbal’ moeten spelen, wat momenteel volgens hem niet gebeurt.

Salah neemt na het huidige seizoen na negen jaar afscheid van Liverpool. Het is een seizoen om snel te vergeten voor de aanvaller, die pas voor twaalf goals en negen assists zorgde in veertig officiële wedstrijden. In de Premier League staat Liverpool een wedstrijd voor het einde op de vijfde plaats, vier punten voor op Bournemouth, dat wel een wedstrijd tegoed heeft. Daardoor is de ploeg van Slot nog altijd niet zeker van kwalificatie voor de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdag werd er met 4-2 verloren op bezoek bij Aston Villa, wat hard aankwam bij Salah, die een kwartier voor tijd inviel. “Ik heb gezien hoe deze club van twijfelaars naar gelovigen groeide en van gelovigen naar kampioenen. Daar moesten we hard voor werken en ik heb er altijd alles aan gedaan om de club daar te krijgen. Niets maakt mij trotser”, zo begint Salah op X.

“Het was pijnlijk om te zien hoe we opnieuw in elkaar stortten en verloren; dat is niet wat de fans verdienen”, gaat de Egyptenaar verder, waarna hij zich richt op de tactiek van Slot. “Ik wil dat Liverpool weer heavy metal aanvallend voetbal gaat spelen dat tegenstanders angst inboezemt en weer een team wordt dat prijzen wint. Dat is het voetbal dat ik ken. Die identiteit moet worden teruggevonden en nooit meer worden losgelaten. Daar valt niet over te onderhandelen en iedereen die naar deze club komt moet zich daaraan aanpassen.”

Salah vindt het onacceptabel dat Liverpool slechts ‘hier en daar’ wedstrijden wint. “Dat is niet waar het bij Liverpool om draait. Alle teams winnen wedstrijden. Liverpool zal voor altijd veel voor mij en mijn familie betekenen. Ik wil dat ze lang succes hebben zodra ik ben vertrokken. Kwalificeren voor de Champions League is het minimale en ik zal er alles aan doen om dat te laten gebeuren.”