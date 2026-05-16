Huiberts in tweestrijd over toekomst Kees Smit

Max Huiberts hoopt in zijn laatste weken als technisch directeur van AZ een absolute recordtransfer te realiseren met de verkoop van . De beleidsbepaler, die na elf seizoenen afscheid neemt in Alkmaar, heeft volgens de geruchten zijn zinnen gezet op een bedrag van minimaal zestig miljoen euro voor de twintigjarige middenvelder. Hoewel de bestuurder inzet op een financiële klapper, ziet hij het toptalent sportief gezien het liefst nog een jaar in het AFAS Stadion schitteren.

De ontwikkeling van de spelverdeler is niet onopgemerkt gebleven bij de Europese top. Volgens Huiberts is er momenteel sprake van enorme belangstelling voor hem. Toch probeert de vertrekkend directeur hem te overtuigen van een langer verblijf. "Je hoopt dat men snapt dat je op de leeftijd van 19 tot 22 jaar nog heel goed zit in de Eredivisie, als je daar je wedstrijden kan spelen ieder jaar", verklaart Huiberts in zijn afscheidsinterview bij Voetbal International. De directeur wijst daarbij naar eerdere succesverhalen zoals Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners, die via Europees voetbal met de club een stevig fundament legden voor een stap naar het buitenland. Smit zelf lijkt die boodschap te begrijpen en geeft de voorkeur aan de weg der geleidelijkheid.

Artikel gaat verder onder video

Een langer verblijf van de middenvelder hangt deels samen met de verwachte verschuivingen in de Alkmaarse selectie. Huiberts voorspelt dat er komende zomer veranderingen zullen plaatsvinden rond de nummer tien-positie, waar momenteel Sven Mijnans acteert. Een vertrek van Mijnans zou de weg vrijmaken voor Smit om een nog prominentere rol op het middenveld op zich te nemen. Daarnaast speelt het aanblijven van trainer Leeroy Echteld een positieve rol in de overwegingen van Smit om te blijven.

Om de eventuele transfer van de uitblinker in goede banen te leiden, heeft AZ de hulp ingeschakeld van Jorge Mendes. De zaakwaarnemer, bekend van zijn werk met wereldsterren als Cristiano Ronaldo en Lamine Yamal, kwam met de club in contact tijdens de verkoop van David Møller Wolfe. Bij die deal bood de invloedrijke zaakwaarnemer aan om in de toekomst vaker te assisteren bij de uitgaande transfers van grote talenten. "Mocht er uit mijn netwerk een club komen die interesse heeft in een van de talentvolle spelers van AZ, kan ik je daarmee helpen", zo kreeg Huiberts destijds te horen.

De hulp van de topzaakwaarnemer heeft in de voetbalwereld voor de nodige ophef gezorgd, maar volgens Huiberts is de constructie de normaalste zaak van de wereld. Hij benadrukt dat de macht uiteindelijk bij de speler ligt. "Aan het einde van de rit kan alleen Kees zelf die beslissing maken. Niet AZ, niet een zaakwaarnemer en ook niet Mendes", zo sluit de bestuurder stellig af.