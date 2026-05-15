Daryl Janmaat snapt vraagprijs Kees Smit niet: 'Wat heeft hij nou gepresteerd?'

Daryl Janmaat snapt niet helemaal waarom Kees Smit al een torenhoog prijskaartje om zijn nek heeft hangen, zo vertelt hij tegenover FCUpdate-verslaggever Frank Hoekman. De oud-verdediger vraagt zich hardop af waarop bedragen van zo’n tachtig miljoen euro zijn gebaseerd.

Smit is bezig aan zijn eerste seizoen als basisspeler van AZ, maar wordt nu al gelinkt aan een absolute toptransfer naar clubs als Real Madrid. De vraagprijs? Zo’n zestig tot tachtig miljoen euro. Volgens de voormalig verdediger van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag zijn die bedragen buitenproportioneel.

Artikel gaat verder onder video

“Ik volg hem niet op de voet. Het zal vast een hele goede speler zijn, maar het verbaast me tegenwoordig wel: zo’n Lamine Yamal… wat die presteert is bizar op die leeftijd. Bij Kees Smit vraag ik me af – tuurlijk zal het een hele goede speler zijn – maar wat heeft hij nou gepresteerd?”, verzucht Janmaat.

“Waarom moet hij tachtig miljoen euro waard zijn? Hij is nu ineens al de beste middenvelder van Oranje… Ik zie hem niet iedere wedstrijd, maar ik verbaas me er wel een beetje over”, vervolgt de voormalig rechtsback.

Met het oog op de toekomst lijkt Smit zich op te maken voor de WK-selectie van Oranje. Ook daar is Janmaat het niet helemaal mee eens: “Het WK is een moment op zich. Zijn (Smit, red.) tijd komt nog wel. Als ik bondscoach was, nam ik hem alleen mee als hij het verschil kan maken. Wat heb je nú aan de toekomst?”