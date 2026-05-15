Oranje-tegenstander Tunesië maakt WK-selectie bekend: 'Nederlander' geselecteerd

15 mei 2026, 19:10   Bijgewerkt: 19:30
Omar Rekik in actie namens Tunesië
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De WK-selectie van Oranje-tegenstander Tunesië is vrijdagavond bekendgemaakt. Het Afrikaanse land neemt onder meer Omar Rekik, die geboren is in Helmond, mee naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Eerder de dag maakte Japan, ook een tegenstander van het Nederlands elftal in Groep F, de WK-selectie bekend. Ook Tunesië presenteert de 26-koppige formatie. De naam van Rekik is vanuit Nederlands opzicht misschien wel de opvallendste in het rijtje.

Omar Rekik is namelijk het broertje van voormalig PSV-verdediger Karim Rekik. Hij speelde voorheen bij Sparta Rotterdam, maar komt nu uit voor het Russische Maribor. De bekendste naam in de interlandselectie van Tunesië is Hannibal Mejbri, die uitkomt voor Premier League-degradant Burnley.

Bekijk hieronder de hele WK-selectie van Tunesië:

Omar Rekik

NK Maribor
Team: Maribor
Leeftijd: 24 jaar (20 dec. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Maribor
22
1
2024/2025
Arsenal
0
0
2024/2025
Maribor
16
1
2023/2024
Arsenal
0
0

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

