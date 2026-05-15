Oranje-tegenstander Tunesië maakt WK-selectie bekend: 'Nederlander' geselecteerd

De WK-selectie van Oranje-tegenstander Tunesië is vrijdagavond bekendgemaakt. Het Afrikaanse land neemt onder meer , die geboren is in Helmond, mee naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Eerder de dag maakte Japan, ook een tegenstander van het Nederlands elftal in Groep F, de WK-selectie bekend. Ook Tunesië presenteert de 26-koppige formatie. De naam van Rekik is vanuit Nederlands opzicht misschien wel de opvallendste in het rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Omar Rekik is namelijk het broertje van voormalig PSV-verdediger Karim Rekik. Hij speelde voorheen bij Sparta Rotterdam, maar komt nu uit voor het Russische Maribor. De bekendste naam in de interlandselectie van Tunesië is Hannibal Mejbri, die uitkomt voor Premier League-degradant Burnley.

Bekijk hieronder de hele WK-selectie van Tunesië: