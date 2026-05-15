ontbreekt in de definitieve WK-selectie van de Rode Duivels en dat besluit heeft volgens journalist Sacha Tavolieri alles te maken met angst bij de technische staf. De Belgische bondscoach Rudi García zou vrezen dat de smaakmaker van Ajax moeite zou hebben met een reserverol achter Jérémy Doku.

Op sociale media deelt de Waalse journalist de vermeende achtergrond van het passeren van de twintigjarige aanvaller. Volgens hem ziet de technische staf van België in de speler een pure linksbuiten, een positie waar de concurrentie momenteel moordend is. Omdat de Ajacied veroordeeld zou zijn tot een rol als vaste stand-in voor Doku, bestond de vrees dat de sfeer in de selectie daaronder zou lijden.

"Volgens de laatste geluiden schuilt de afwezigheid van Mika Godts vooral in de vrees van de technische staf van de Rode Duivels om een speler te zien die de situatie slecht zou verdragen als hij niet zou spelen", zegt Tavolieri.

Opvallend is dat bondscoach García met een andere uitleg kwam: "Zijn statistieken zijn sterk, maar op de linkerflank hebben we al de twee beste Belgen uit de Premier League met Doku en Trossard. Doku is de X-factor van Manchester City, Trossard speelt de finale van de Champions League. Op links kunnen Moreira en Fernandez-Pardo nog spelen, dus het heeft geen zin om er een vijfde speler bij te nemen."

Debuut als invaller voor Doku kreeg geen vervolg

De keuze van de bondscoach is opvallend, aangezien de dribbelaar eerder dit jaar nog wel zijn debuut mocht maken voor de nationale ploeg. In maart viel de vleugelspits tijdens een vriendschappelijke ontmoeting met de Verenigde Staten in, waarbij hij destijds nota bene Doku verving. Ondanks een definitieve doorbraak op het hoogste niveau in Amsterdam, waar de aanvaller dit seizoen goed was voor zeventien doelpunten en twaalf assists in 31 Eredivisie-duels, moet hij het eindtoernooi dus aan zich voorbij laten gaan.