Mika Godts bespreekt Ajax en zijn toekomst: 'Ik zeg het niet graag...'

voelt geen noodzaak om Ajax te verlaten. Hoewel hij de club een forse transfersom kan opleveren, koestert Godts ook nog altijd de droom om een prijs te winnen met Ajax. Dat vertelt hij in de documentaire Mika Godts: in balans.

Technisch directeur Jordi Cruijff haalt binnenkort de bezem door de selectie en weet dat Godts van alle spelers waarschijnlijk de hoogste marktwaarde vertegenwoordigt. Toch moet de concrete interesse nog op gang komen. "Misschien dat het na dit seizoen echt gaat binnenkomen", zegt Godts, die inmiddels 107 officiële wedstrijden op zijn naam heeft en daarmee ook met wat meer bagage binnenkomt bij een eventuele nieuwe club. "Je hebt een mooi seizoen en drie, vier mooie jaren bij Ajax en dan gaat het na het seizoen misschien binnenkomen. Het is heel mooi om voor zo'n mooie club honderd wedstrijden te spelen. Dat is prachtig."

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb altijd gezegd dat ik een prijs wil pakken", vervolgt de twintigjarige Belg. "Ik ken Ajax als een club die bijna elk seizoen makkelijk kampioen wordt en dat was nu niet zo. Vorig jaar hebben we de titel weggegeven en PSV was dit jaar, en ik zeg het niet graag, beter. Dat doet pijn, maar je hebt wel honger om te laten zien dat Ajax Ajax blijft. Dat we weer de prijzen gaan pakken die we verdienen. Dat heb ik altijd gezegd en ik hoop ook dat ik dat nog kan meemaken. Alles hangt van verschillende factoren af, maar mijn doel en droom blijft om een prijs te pakken."

Hij sluit dan ook niet uit dat hij volgend seizoen 'gewoon' nog in Amsterdam speelt. "Misschien komt er wel niemand in de zomer, dat weet je niet. Ik heb altijd tegen mensen om mij heen gezegd dat ik hier heel graag ben en een prijs wil pakken. Als ik volgend jaar blijf, dan ga ik heel blij zijn." Het contract van Godts bij Ajax loopt door tot medio 2029.