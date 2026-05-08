Partner Federico Valverde haalt keihard uit op Instagram

8 mei 2026, 22:26
Federico Valverde en zijn partner Mina Bonino
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mina Bonino, de partner van Federico Valverde, haalt hard uit via Instagram. Nadat ze een foto deelde van Valverde die voor veel speculatie zorgde, bijt de Argentijnse journalist van zich af.

Bonino deelde vrijdag voor het eerst nieuwe foto’s van Valverde sinds een incident met Aurélien Tchouaméni op de training. Op de beelden is de Uruguayaan samen met zoon Benicio te zien tijdens een verjaardagsfeest. Dat leidde direct tot speculatie op sociale media. Sommige gebruikers beweerden dat de foto’s oud moesten zijn, omdat er geen zichtbare verwondingen bij Valverde te zien waren.

Bonino sloeg daarna hard terug. “Hij heeft zijn hoofd gestoten en draagt daarom een pet. De wond zie je daardoor niet. Die blessure komt niet door een vuistslag, want die is er nooit geweest. Dat is gewoon door de klap ontstaan, dat is al overal gezegd. Wat willen mensen nog meer geloven? Ze willen bloed zien, maar dat gaan ze hier niet krijgen. Dit is mijn Instagram, dit is mijn familie en ik hoef helemaal niets uit te leggen. Laat me met rust."

Daar blijft het niet bij. Bonino reageert later opnieuw via Instagram, dit keer zichtbaar geëmotioneerd door persoonlijke aanvallen en geruchten die volgens haar steeds verder gaan. “Ik ben deze mensen zat. Echt helemaal zat dat iedereen zomaar van alles roept zonder gevolgen. Wat moeten we nog meer bewijzen? Het lijkt wel alsof iedereen alleen maar bezig is met elkaar af te troeven. Maar niet alles blijft zonder consequenties. Ik maak dit nu openbaar omdat ik het eerst privé wilde oplossen, maar mensen doen vriendelijk tegen me en gooien daarna alsnog met modder. Zelfs door te zeggen dat ik foto’s verkoop via OnlyFans.”

De woede van Bonino lijkt mede voort te komen uit de impact die de situatie heeft op haar privéleven. De Argentijnse is zes maanden zwanger van haar dochter en geeft aan dat de voortdurende aanvallen haar zwaar vallen. “Niets is gratis in het leven. Mensen zwartmaken en leugens verspreiden heeft gevolgen. En onthoud goed: je bent geen man als je een vrouw van een voetballer, die zes maanden zwanger is, gebruikt om je frustraties op af te reageren. Ik ben er klaar mee. Ik zou me bezig moeten houden met de gezondheid van mijn baby. Nu moet ik zonder enige reden blijven lezen hoe ik constant word aangevallen. Het is klaar. Er moet een grens zijn.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Federico Valverde

Federico Valverde
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (22 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
32
5
2024/2025
Real Madrid
36
6
2023/2024
Real Madrid
37
2
2022/2023
Real Madrid
34
7

