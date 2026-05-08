Ajax heeft de trainers Andoni Iraola (Bournemouth) en Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) hoog op het verlanglijstje staan. Dat maakte ESPN-verslaggever Cristian Willaert bekend in het programma Voetbalpraat. Ajax is alleen niet de enige geïnteresseerde club. Villarreal is al ver om de Amsterdammers te kunnen dwarsbomen.

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen is al langer gaande. Willaert legt uit: "Ze zijn heel zorgvuldig bezig met de timing. Als Pérez inderdaad een kandidaat is, ga je als club niet met hem onderhandelen terwijl hij over drie weken een finale (van de Conference League, red.) moet spelen. Zo'n trainer weet ook: als dat uitlekt, heb je de poppen aan het dansen." Pérez plaatste zich donderdagavond met Rayo Vallecano voor die finale door Strasbourg uit te schakelen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Fabrizio Romano is de kans echter kleiner dat Pérez naar Amsterdam vertrekt, aangezien Villarreal de coach wil vastleggen: 'Hij is de duidelijke favoriet en klaar om het over te nemen. Uit respect voor Rayo Vallecano wil Pérez zich nu eerst focussen op de Conference League-finale', zo schrijft hij.

Willaert vervolgt: "Ajax is geïnteresseerd in een aantal coaches. Er wordt dan contact opgenomen met de zaakwaarnemer: 'Luister, deze trainer staat op onze shortlist. Kunnen we hem doorstrepen of wil je na het seizoen met ons in gesprek'"

Er zouden zo'n vijf á zes trainers op de lijst staan, en dat zijn niet alleen maar Spanjaarden. Voorlopig wordt er nog geen witte rook verwacht in Amsterdam. "Ajax gaat pas écht zakendoen aan het einde van het seizoen, zodat ook trainers die nu nog vastliggen benaderbaar zijn. Als je nu al een trainer wilt vastleggen, ben je aangewezen op mensen die uit hun contract lopen. Daarmee schakel je veel goede kandidaten bij voorbaat uit, en dat wil Ajax niet. Dat lijkt me een verstandige keuze," aldus Willaert.