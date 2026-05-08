naar PSV? Het klinkt als een zeer opmerkelijke overstap, maar de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Mounir Boualin sluit het niet uit: "Ik hoor die geluiden langzaam."

Veltman, een rasechte Ajacied, staat nog altijd onder contract bij het Engelse Brighton & Hove Albion. Het contract van de geroutineerde verdediger in de Premier League loopt echter komende zomer af, waardoor een vertrek bij The Seagulls een realistische optie lijkt.

Boualin ziet het wel gebeuren dat PSV gaat proberen om Veltman terug naar de Eredivisie te halen. "Ik sluit niet uit dat PSV uiteindelijk uitkomt bij een transfervrije speler die bekend is in de Eredivisie: Joël Veltman", zegt Boualin in de podcast Transfermind. "Dat vermoeden heb ik en die geluiden hoor ik ook wel langzaam.”

De journalist noemt vervolgens een aantal redenen op waarom Veltman interessant zou kunnen zijn voor de ploeg van Peter Bosz: “Hij is transfervrij na dit seizoen en kent de Eredivisie. Hij is een ervaren jongen, iemand die er normaliter direct staat, en kan rechtsback en rechts centraal spelen. Hij is wel een rasechte Ajacied, maar daar hebben ze in Eindhoven wel meer van rondlopen.”

En Ajax?

Boualin verwacht overigens dat er de nodige belangstelling zal ontstaan voor Veltman, die met zijn transfervrije status interessant is voor veel clubs. Ik sluit niet uit dat Ajax dat ook gaat doen. Ajax wilde hem vorig jaar al naar Amsterdam halen, maar toen lukte het niet. Nu wellicht wel.”