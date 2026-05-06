Spelers van De Graafschap ondergaan vernedering voor eigen uitvak: ‘Wat een gek!’

Een supporter van De Graafschap is woensdagavond viraal gegaan na het duel met Almere City in de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs (3-1 nederlaag). De desbetreffende fan sprak de spelers van zijn favoriete ploeg gepassioneerd toe na de wedstrijd.

De Graafschap speelde woensdagavond het eerste duel met Almere City in de kwartfinales van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. De Superboeren stelden teleur, want er werd met 3-1 verloren in het Yanmar Stadion

De Graafschap zal zodoende aanstaande zaterdag alle zeilen moeten bijzetten om de schade in de return te repareren. Eén supporter van de Doetinchemmers sprak de voltallige selectie na het laatste fluitsignaal toe door een megafoon.

ESPN deelt de beelden op social media. Hoewel niet exact duidelijk wordt wat de desbetreffende supporter te melden heeft, is wel te zien dat hij vanuit zijn hart spreekt en behoorlijk tekeergaat.

Onder het bericht van van ESPN op X wordt afwisselend gereageerd op de beelden. Sommige kijkers vinden dat de betaalzender de fan te kakken zet door de beelden online te zetten.

“Laten gaan? Spreekt de spelers toe. Geeft een motiverende talk voor de wedstrijd van zaterdag. Dit is zolang ik mij kan herinneren de Capo van de Graafschap en iemand die zich dag in dag uit inzet voor onze club. Altijd ook goed geweest met de spelers. Goedkoop likes pakken dit…”, schrijft iemand bijvoorbeeld.

Andere kijkers hebben minder sympathiek voor de fan. “Je gaat toch als volwassen spelers niet naar zo n doorgesnoven leip staan luisteren. Wat een idioot”, schrijft iemand anders bijvoorbeeld.