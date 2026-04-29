Almere City boekt spectaculaire zege in Den Bosch, thuispubliek is woest om wissel

Almere City heeft een spectaculaire overwinning geboekt op FC Den Bosch in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk stond bij rust met 2-0 achter, maar boog die achterstand na de pauze volledig om: 2-3. Daardoor heeft Almere een goede uitgangspositie voor de return van zaterdagmiddag.

Na een kwartier sloeg Den Bosch voor het eerst toe. Slap verdedigen van Boyd Reith stelde Kevin Monzialo in staat de bal te veroveren en klaar te leggen voor Sebastian Karlsson Grach, die eenvoudig de 1-0 binnenschoot. De thuisploeg rook bloed en bleef gevaarlijk, terwijl Almere juist slordig bleef in de opbouw. Vlak voor rust werd dat opnieuw afgestraft: Monzialo profiteerde van geklungel achterin, stormde op het doel af en joeg de bal hard en hoog binnen voor de 2-0. Almere liet daarentegen kansen liggen, onder meer via Jamie Jacobs en Druijf, en ging met een kater de kleedkamer in.

Artikel gaat verder onder video

Na rust kwam Almere City met hernieuwde energie uit de startblokken. Binnen tien minuten volgde de aansluitingstreffer. Een poging van Druijf werd nog gekeerd, maar Jacobs was alert in de rebound en schoot de 2-1 binnen. De ploeg van Rijsdijk drukte door en kreeg loon naar werken na ruim een uur spelen. Uit een vrije trap van Dors kopte Druijf knap met het achterhoofd de gelijkmaker binnen: 2-2.

Den Bosch wankelde en kreeg nog een grote kans om opnieuw afstand te nemen, maar Karlsson Grach faalde van dichtbij. Aan de andere kant hield doelman Van de Merbel zijn ploeg op de been met een knappe redding op een inzet van Druijf. Het duel bleef in balans, maar de dreiging kwam steeds nadrukkelijker van de bezoekers.

In de slotfase voltooide Almere de comeback. Na een lange bal van Takahashi controleerde Dors de bal knap, waarna hij koel afrondde en Almere op voorsprong schoot: 2-3. Kort daarvoor had Den Bosch nog een opvallende wissel doorgevoerd door uitblinker Monzialo naar de kant te halen, tot onbegrip van het publiek. Terwijl de fluitconcerten over De Vliert galmden, hield Almere stand en voltooide het een indrukwekkende 'remontada'. De return staat zaterdag om 14.00 uur op het programma.