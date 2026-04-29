Hierom gooien Atlético Madrid-fans toiletpapier voor Champions League-wedstrijd

29 april 2026, 20:59
Atletico Madrid-fans gooien toiletpapier
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opmerkelijk tafereel bij de opkomst van de spelers van Atlético Madrid en Arsenal voor hun onderlinge Champions League-wedstrijd. Vanuit de tribunes daalde een ware regen van toiletrollen neer. Waarom deden de fans dat?

Geen vuurwerk of rookgordijnen dit keer, maar talloze wc-rollen. De actie was tot in detail voorbereid door de achterban, die hun team op een originele manier een extra zetje wilde geven richting de aftrap.

Argentijnse invloeden kleuren de opkomst

Hoewel het in Europa zelden voorkomt, heeft het gooien van toiletpapier een duidelijke herkomst. In Argentinië is het al jaren een vertrouwd onderdeel van de stadioncultuur, waar rollen papier als een soort confetti door de lucht vliegen bij grote momenten.

De fanatieke aanhang van Atlético, met Frente Atlético voorop, riep supporters vooraf op om vroeg aanwezig te zijn en massaal mee te doen. Toen de spelers eenmaal uit de tunnel verschenen, volgde het signaal: duizenden rollen vlogen tegelijk richting het veld en creëerden een indrukwekkend schouwspel.

De hand van Simeone en zijn landgenoten

Dat juist Atlético deze Zuid-Amerikaanse traditie omarmt, is geen toeval. Onder leiding van Diego Simeone is de Argentijnse invloed diep verankerd binnen de clubcultuur. Met spelers als Julián Álvarez, die in 2022 wereldkampioen werd, is die connectie ook op het veld zichtbaar.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Atlético - Arsenal

Atlético Madrid
21:00
Arsenal
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

