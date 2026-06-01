Valentijn Driessen is absoluut niet te spreken over de manier waarop Mikel Arteta Arsenal liet voetballen in de finale van de Champions League, zo maakt hij duidelijk in zijn column in De Telegraaf. Mocht aan het einde van zijn loopbaan geen Champions League hebben gewonnen, moet hij daarvoor de schuld geven aan Arteta, aldus de journalist.

Arsenal verloor zaterdagavond de finale van de Champions League van Paris Saint-Germain na strafschoppen. Volledig terecht, zo stelt Driessen. “Als Jurriën Timber aan het eind van z’n carrière geen Champions League heeft gewonnen, moet hij met priemende vinger naar de Spanjaard Mikel Arteta wijzen”, maakt de verslaggever duidelijk. “Deze angsthaas is als trainer-coach van Arsenal verantwoordelijk voor een draak van een finale tegen Paris Saint-Germain en kreeg daarvoor een passende beloning: het pijnlijk mislopen van de Europese titel na strafschoppen.”

Driessen geeft aan dat het speelplan van Arteta de grootste wedstrijd in het Europese clubvoetbal ‘verknalde’ en benadrukt dat Arsenal wat hem betreft niet tot de twee beste teams van Europa behoort. “Dat Arteta zijn ploeg verbood te voetballen en het kwetsbare gezelschap uit Parijs op die manier vergat te onttronen als Europees clubkampioen is verschrikkelijk voor de Londense spelers en fans. Niet veel spelers rest een tweede kans”, schetst de journalist, die de finale een ‘opgave’ noemt om te kijken voor neutrale toeschouwers.

“Een spektakelstuk valt niet te garanderen, maar als je zo omgaat met het sluitstuk van de beste clubcompetitie, als je het voetbal denkt op de manier van Arsenal te moeten verkopen aan de wereld, dan heb je er niets van begrepen”, foetert Driessen. “Voetbal is een amusementssport en Arteta bewees de bedrijfstak een slechte dienst als je ziet hoe hij omging met de finale in Boedapest.” De journalist haalt aan dat de Spaanse oefenmeester erom bekend staat dat hij de bal liever niet heeft. “Maar dat hij zo extreem in de leer zou zijn…” Arsenal sloot de wedstrijd af met slechts 25 procent balbezit en maar één schot op doel: de vroege 0-1 van Kai Havertz.

“Gelukkig won het destructieve Arsenal de Europese titel niet omdat de geroemde ’topcoach’ Arteta de kwetsbaarheid van de Fransen niet onderkende”, gaat Driessen verder, die de nederlaag van Arsenal vooral jammer vindt voor Timber. “Hij zal Arteta niet afvallen, want met corners, vrije trappen en inworpen is op armoedige wijze de Engelse titel gegrepen. Ook de dooddoener ’we reikten wel tot de finale’ zal voorbijkomen. Desondanks staat Timber met Arsenal met lege handen en zal de Londense club eeuwig als saboteur van de finale van 2026 bekend staan.”