Het Nederlands elftal kiest in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten voor een opvallende aanpak. Waar witte kleding vaak wordt gezien als de logische keuze bij hoge temperaturen, werkt Oranje juist in zwarte trainingskleding toe naar het toernooi.

Volgens teamarts Edwin Goedhart is die keuze gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. "Bedoeïenen dragen ook al eeuwen zwart in de woestijn", legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. De conclusie uit recente studies is volgens de KNVB dat de kleur van de kleding geen aantoonbaar verschil maakt voor de lichaamstemperatuur.

Artikel gaat verder onder video

De voorbereiding op het WK staat vooral in het teken van het omgaan met de omstandigheden die Oranje straks in Amerika te wachten staan. Daarbij vormt niet zozeer de temperatuur het grootste obstakel, maar vooral de hoge luchtvochtigheid.

"De vochtigheidsgraad ligt veel hoger dan vier jaar geleden in Qatar", zegt Goedhart. "Je kunt de luchtvochtigheid bij dit WK niet verslaan. Je kunt er hoogstens stapsgewijs aan winnen."

Om die reden wordt in Zeist al volop gewerkt aan acclimatisatie. De spelers brengen tijd door in de sauna om hun lichaam te laten wennen aan hogere temperaturen. "Om die reden raden we af om in deze WK-periode in een ijsbad te stappen na de trainingen. Dat doen spelers bij hun clubs normaal wel", aldus Goedhart.

Na de oefenwedstrijd tegen Algerije vertrekt de selectie op 4 juni naar de Verenigde Staten. Oranje slaat niet direct zijn basiskamp op in Kansas City, maar verblijft eerst vier dagen in New York, waar ook een oefenduel met Oezbekistan op het programma staat.

De openingswedstrijd tegen Japan wordt op 14 juni gespeeld in Dallas. Tegen die tijd moet de voorbereiding zijn vruchten afwerpen. "Die 14 dagen heb je nodig om te acclimatiseren’’, zegt Goedhart. "Gelukkig zijn onze pouleduels met Japan en Zweden bij 23 á 24 graden in stadions in Texas met een gesloten dak.’’

Voor het groepsduel met Tunesië in Kansas City liggen de omstandigheden anders. Daar wordt gespeeld in een open stadion. "Maar tegen die tijd zijn de spelers al goed gewend.’"