Live voetbal

Denzel Dumfries verwijst Brian Brobbey naar Patrick Woerst: 'Dan luister ik'

1 juni 2026, 07:55
Elftalfoto Oranje voor Ecuador-thuis
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Brian Brobbey koestert met meerdere spelers bij het Nederlands elftal een goede vriendschap. De spits van Sunderland is goed bevriend met Met Ryan Gravenberch, Jorrel Hato en Jurriën Timber, maar hij spreekt Denzel Dumfries nog het vaakst.

Brobbey (24) en Dumfries (30) zijn de afgelopen jaren goed bevriend geraakt. “Met Denzel Dumfries bel ik héél erg vaak!”, vertelt Brobbey in een interview met Voetbal International. “Denzel is een geweldig persoon toch, een geweldige jongen. We lachen veel samen, maar hebben ook gewoon serieuze gesprekken. Bijvoorbeeld, na mijn seizoen bij Ajax zei hij tegen me dat ik met iemand moest gaan werken, met Patrick Woerst.”

Artikel gaat verder onder video

Brobbey verwijst naar een personal trainer, die met zijn bedrijf verschillende topvoetballers helpt, voornamelijk in het verbeteren van hun kijkgedrag. “Dat heb ik toen opgepakt, omdat Denzel ook met hem werkt. Denzel is mijn soort van grotere broer, snap je? Dus ik luister gewoon naar hem. Zo probeert hij me te helpen. Dat is wel bijzonder ja, dat hij dat voor me doet.”

Momenteel verblijft Brobbey in Zeist met de selectie van het Nederlands elftal. De ploeg bereidt zich voor op de eerste groepswedstrijd tegen Japan, waarna ook wedstrijden volgen tegen Zweden en Tunesië. “Ik denk wel dat het heel pittig gaat worden. Ik denk dat we in een lastige poule zitten, eerlijk gezegd”, zegt de aanvaller.

“Japanners rennen toch altijd heel erg veel, dus we moeten gelijk scherp zijn. En die hitte, pfoe! Dat wordt wel een ding, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat we een heel goed team hebben, met veel goede namen. Ik hoop dat het op het veld dan gaat connecten. Dan denk ik dat we heel ver kunnen komen en mensen kunnen verrassen. Wat ik bedoel met verrassen? Ik hoop met die beker te staan toch, wie hoopt niet met die beker te staan?”

Denk je dat Oranje de eerst groepswedstrijd wint van Japan?

Laden...
26 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

De 26 van Ronald Koeman: deze spelers gaan met Oranje naar het WK

  • wo 27 mei, 14:11
  • 27 mei 14:11
  • 16
Kees Smit

Familie van Kees Smit is diep teleurgesteld in Ronald Koeman

  • wo 27 mei, 22:23
  • 27 mei 22:23
  • 8
Brobbey oranje

Brian Brobbey spreekt zich uit over rampseizoen van Ajax

  • Gisteren, 20:55
  • Gisteren, 20:55
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws