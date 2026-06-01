Denzel Dumfries verwijst Brian Brobbey naar Patrick Woerst: 'Dan luister ik'

koestert met meerdere spelers bij het Nederlands elftal een goede vriendschap. De spits van Sunderland is goed bevriend met Met Ryan Gravenberch, Jorrel Hato en Jurriën Timber, maar hij spreekt nog het vaakst.

Brobbey (24) en Dumfries (30) zijn de afgelopen jaren goed bevriend geraakt. “Met Denzel Dumfries bel ik héél erg vaak!”, vertelt Brobbey in een interview met Voetbal International. “Denzel is een geweldig persoon toch, een geweldige jongen. We lachen veel samen, maar hebben ook gewoon serieuze gesprekken. Bijvoorbeeld, na mijn seizoen bij Ajax zei hij tegen me dat ik met iemand moest gaan werken, met Patrick Woerst.”

Artikel gaat verder onder video

Brobbey verwijst naar een personal trainer, die met zijn bedrijf verschillende topvoetballers helpt, voornamelijk in het verbeteren van hun kijkgedrag. “Dat heb ik toen opgepakt, omdat Denzel ook met hem werkt. Denzel is mijn soort van grotere broer, snap je? Dus ik luister gewoon naar hem. Zo probeert hij me te helpen. Dat is wel bijzonder ja, dat hij dat voor me doet.”

Momenteel verblijft Brobbey in Zeist met de selectie van het Nederlands elftal. De ploeg bereidt zich voor op de eerste groepswedstrijd tegen Japan, waarna ook wedstrijden volgen tegen Zweden en Tunesië. “Ik denk wel dat het heel pittig gaat worden. Ik denk dat we in een lastige poule zitten, eerlijk gezegd”, zegt de aanvaller.

“Japanners rennen toch altijd heel erg veel, dus we moeten gelijk scherp zijn. En die hitte, pfoe! Dat wordt wel een ding, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat we een heel goed team hebben, met veel goede namen. Ik hoop dat het op het veld dan gaat connecten. Dan denk ik dat we heel ver kunnen komen en mensen kunnen verrassen. Wat ik bedoel met verrassen? Ik hoop met die beker te staan toch, wie hoopt niet met die beker te staan?”